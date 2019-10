Páratlan értékeket ment Makón a grafikusművésznő

Karsai Ildikó makói grafikusművész Mentés másként című kötetét a közelmúltban mutatták be a Maros-parti városban.

– Kerékpárral sokat közlekedtem a református – falusias hangulatú – városrészben. Az egyik utcában volt egy rossz állapotú zsellérház, emlékszem, néhány nap alatt nyom nélkül eltüntették (lebontották), ekkor döbbentem rá, mennyire védtelenül, kiszolgáltatva állnak az épületek.

Karsai Ildikó képzett alkotó, aki szívén viseli szülővárosa eltűnőfélben lévő építészeti kincseit. Hagyományos technikákkal – tollrajz, színes ceruza – készült grafikáinak ihlető forrásai a Maros-árterek környezete, a Makó környéki népi építészet, de foglalkoztatják a természet egyetemes jelenségei is. Az Értékmentés másként – Vizuális kalandozások Makó építészettörténetében című kötet a város kiadásában, 300 példányban jelent meg. A páratlan kiadvány Makó ismert és mára már kevésbé ismert szép házait örökíti meg. A meglévő és az eltűnt alkotásokat is megrajzoltam – mesélte az alkotó, majd hozzáfűzte: – Sokszor régi fotók alapján kellett grafikus módon rekonstruálnom. – Sokan azt hiszik, ezek pasztellrajzok, ám szabadkézi, színes ceruzarajzokat készítettem és készítek.

– Több, mára megsemmisült épületet lerajzoltam. Egy gyönyörű, klasszicista parasztházat, a makói nagygazdaházat lebontották, és Szentendrén, a skanzenben építették fel újra, de hasonlóan eltűnt városunkból a Baumhorn Lipót tervei alapján épült neológ zsinagóga, ezt is megörökítettem.