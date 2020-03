Ravasz az idei tavasz

A tavasz a mérsékelt öv egyik évszaka. A trópusi éghajlatú tá­jakon nem létezik.

Tavasszal felélénkül az élet, virágba borulnak a növények, kizöldellnek az erdők és a mezők. A Föld északi féltekéjén március, április és május, míg a déli féltekéjén szeptember, október és november a tavasz hónapjai. Ez tudományosan vagy kevésbé tudományosan a tavasz leírása. A képen pedig valószínűleg egy hangya van, valamilyen virágon, nem értek a növényekhez túlságosan. De amúgy is szép minden. Amikor ezt írom, éppen a Szilléri sugárútra nyíló ablakomból nézek ki (csak ilyen van), és öröm van a szívemben. Előkerültek a rövid szoknyák, szépek a lányok. Éppen húsz fok lehet Szegeden, legalábbis ezt mutatja a tévé. Meg szerencsére azt is, hogy holnap éjjel már lehet, hogy fagyni fog, és nappal sem lesz melegebb hét foknál. Szerencse ez, a mostani helyzetben.

Alapesetben jó az, hogy mindenki kimegy a napra, fiatal, öreg, kell a tél után a D-vitamin, meg amúgy is. Csakhogy ez most nem az utcára mászkálás időszaka, bármit is gondolnak az emberek. Talán a mínuszok elveszik a kedvünket a céltalan bóklászástól, és mindenki csak akkor megy az utcára, ha muszáj. Az idősek pedig azt mondják, fázósabbak. Tudom, hogy ez egy alapvetően vidám rovata az újságnak, úgyhogy elnézést! Tessék szépen otthon ülni, hogy minél hamarabb újra kimehessünk.