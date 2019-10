Recsegett, ropogott a fal, majd néhány óra alatt kidőlt

Mariann és két kisfia néhány óra alatt vesztették el az otthonukat. A családanya elmesélte, félelmetes volt hallani, ahogy recseg-ropog a ház, és egyre nagyobb lesz az oldalfalon a repedés. A javításhoz a Polgári Hódmezővásárhelyért Alapítvány gyűjtést indított.

A 34 éves hódmezővásárhelyi Csóti Mariann 3 éve neveli egyedül két gyermekét. Balázs 10 éves, a többféle betegséggel küzdő Csabika 5. A fiatal nő egy könyvelőirodában dolgozik.

– 2008-ban költöztünk ide, a Gábor utcába, akkor még a gyerekek apukája is velünk lakott. A házat felújítottuk. Azóta sem volt semmi probléma vele – vezetett bennünket körbe a házon Mariann. Hogy most miért történt ez a tragédia, nem tudni. Az asszony szerint azt mondják, vizesedés lehetett az oka.

Mariann augusztus 24-én recsegésre, ropogásra lett figyelmes.

A szeme láttára történt

– Belül semmi nem látszott. Kimentem az utcára. A vakolat a hajszálrepedésnél kezdett szétnyílni. Óráról órára nagyobbodott. Már a nádszövet is kilátszott. Azután már az ujjaim is belefértek volna… A gyerekeket kiparancsoltam az udvarra, hogy biztonságban legyenek. Estefelé már akkora lett a rés, hogy úgy döntöttem, hívom a katasztrófavédelmet. Miközben a diszpécserrel beszéltem, a szemem láttára borult ki a fal. Úgy éreztem, az életünk is összeomlott. Akkor még nem sírtam, csak később… – mesélte az asszony.

Mariann a tűzoltók kiérkezéséig néhány ismerősét is értesítette, akik amivel tudták, hirtelen megtámasztották az elindult falat. Bálint Gabriella, a körzet akkori képviselője intézett segítséget a fal szakszerű megtámasztásához, illetve statikust, aki felmérte a ház állapotát. Az önkormányzattól 100 ezer forintnyi segélyt kaptak.

A nagymamánál találtak menedékre

Mariannék most az édesanyja kétszobás lakásában húzták meg magukat. Kicsi a hely, de ott a gyerekek otthonosabban érzik magukat, mintha az önkormányzat által felajánlott szükséglakásba költöztek volna át. A ház helyreállítása ugyanakkor több mint 5 millió forintba kerül. Mariann a fizetéséből nem tudja megoldani a helyreállítást. Az önkormányzat két alternatívát határozott meg számára. Vagy 90 napon belül elbontatja, vagy 2020 májusáig felújíttatja. Az utóbbit választotta, mert a bontás is pénzbe kerülne, és örökre lemondhatnának a saját otthonról.

Gyűjtenek számukra

A Polgári Hódmezővásárhelyért Alapítvány a napokban gyűjtést indított a javukra. Bálint Gabriella azt kérte, aki tudja, ha kis összeggel is, segítse a családot. A felajánlásokat az alábbi számlaszámra várják. Raiffeisen Bank 12068009-00112689-00100000 Megjegyzés: Gábor u. 31. újjáépítésére (6800).