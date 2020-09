Református templom épül a piaccal szemben – ez is igazodik a város építészeti stílusához

Bárki meggyőződhet annak igazáról, hogy Kistelek belvárosának építészeti stílusa, arculata egységes, aki tesz ott egy párperces sétát. Szembeötlők a különböző formák, az oszlopok, boltívek, fél- és teljes körök. A civilben építészmérnök polgármester, Nagy Sándor elárulta: erre tudatosan törekedtek, többször tervezett épületet a járási székhelynek Palánkai Tibor Ybl-díjas szegedi építész.

Kistelekre az utóbbi hónapokban egyre sűrűbben járok, oda, pontosabban a járáshoz köt a munkám. Többször elutaztam oda szabad hétvégéimen is, hogy megismerkedjek a várossal, megkóstoljam ételeit, süteményeit, beszélgessek az emberekkel. Séta közben visszatérő motívumok tűntek fel az épületeken: teljes és félkörök, boltívek, oszlopok, bástyaszerű képződmények. Kellemes, egységes arculatot mutat a belváros.

Tervezés

– Tudatosan törekedtünk arra, hogy a kisváros méreteit, kubatúráját, vagyis térfogatát tiszteletben tartva meghatározó karakteres épületek álljanak a központban – mondta Nagy Sándor polgármester.

Az arculat kialakításába ő is belefolyt: az önkormányzat sokat dolgozik együtt az Ybl-díjas szegedi építésszel és tervezővel, Palánkai Tiborral. Nagy Sándor vele egyeztet, és rendszeresen megbeszélik elképzeléseiket.

Tégla és fa, formavilág

A homlokzaton rendszeresen megjelenik a tégla, díszítésként és építőanyagként egyaránt, a fát is előszeretettel alkalmazzák, mert régebben is ezek voltak az alkotóelemek. A színek szolidak, egyszerűek: a barokk sárgától a fehérig terjednek, a házakon égetett agyagból készült hagyományos piros cserép látható, „bástyákkal” sarokpontokat is meghatároznak – ez főként a centrumban, a Szent István téren figyelhető meg –, a napsugaras motívumot is használják és vannak árkádok is.

Ezekkel mind a régi, egyszerű, de szép építészethez nyúlnak vissza, annak a stílusjegyeit alkalmazzák, ami a lakosság többségének is elnyerte a tetszését.

A vázolt formavilág, a teljesség igénye nélkül leginkább a buszpályaudvaron, a Szent István téren, a rendőrség épületén, a piacon, a szállodán és környezetén, a volt ÁFÉSZ-épületből kialakított fürdőn és sportcsarnokon, az általános és a művészeti iskolán, valamint a két ABC-n látszik. Utóbbiaknál a magántőke, vagyis a tulajdonosok is partnernek bizonyultak, és igyekeztek a város arculatába illeszkedő épületeket kialakítani.

Új templom épül

– Rövidesen újabb ilyen stílusú épülettel gazdagodik Kistelek: a piaccal szembeni területen református templom és lelkészlak létesül, utóbbin megjelenik majd a napsugaras motívum, a tégla és a fa használata. Ezt a szegedi Valkony Károly tervezi – árulta el Nagy Sándor.