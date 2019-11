Reggelire várták a makói vállalkozónőket

A Marosmenti Vállalkozók Szövetsége, valamint a Család és KarrierPont újabb reggelit szervezett a makói járás női vállalkozóinak. Sokan voltak kíváncsiak egy Makóról származó fiatal és sikeres vállalkozó, Czagány Alexandra tapasztalataira, hogyan építette fel a cégét, milyen buktatókon át vezetett az út a sikerhez.

A Vállalkozónői Klub a Marosmenti Vállalkozók Szövetsége, valamint a makói Család és KarrierPont közös kezdeményezése. Céljuk egy olyan női közösség létrehozása, amely segítséget nyújt a női vállalkozóknak Makón és környékén. Elméleti és gyakorlati ismereteket, bemutatkozási lehetőséget, kapcsolatok építését biztosítják. Rendszeresen szerveznek női vállalkozói reggeliket, legutóbb tegnap a Hagymaházban, amelyen a női vállalkozók mellett részt vett több önkormányzati képviselő és Makó polgármestere, Farkas Éva Erzsébet is. A reggelire vendéget is hívtak, Czagány Alexandrát, az In The Event Agency tulajdonosát. A fiatal, 31 éves fővárosi vállalkozó „Az idő megállíthatatlan. És te? – Az antifragilitás stratégiája” címmel tartott a hölgyeknek előadást.

A nők más erősségeket birtokolnak

– Apátfalván és Makón éltünk a családommal, vagyis hazajöttem. Budapesten lakom, ott alapítottam céget. Egy ügynökséget vezetek, amely főként rendezvényszervezéssel, stratégiaalkotással foglalkozik. Vállalkozónak lenni, akár nőként, akár férfiként, nem könnyű dolog. Nekünk nőknek más erősségeink vannak, mint a férfiaknak. Bennünk nagyon erős az empátia, a célorientáltság. A női vállalkozók rendszerszemlélete is magas szintű. Ez mindenképpen előnyére válik annak a vállalkozásnak, amit egy női vezető irányít – mondta el lapunknak a rendezvény előtt az előadó.

Czagány Alexandra több évig egy kiadónál dolgozott újságíró-szerkesztőként, ám 25 éves korában úgy érezte, váltani szeretne. Egyik pillanatról a másikra felmondott a munkahelyein, hogy megvalósítsa az álmát.

Fotó: Kovács Erika

– Megalapítottam a cégemet, úgy, hogy nem volt félretett tőkém. Egyszerűen csak hittem abban, hogy amit csinálni szeretnék, az jó lesz és működhet. Annyiban nem bíztam magam a véletlenre, hogy beadtam egy pályázatot, és megnyertem a Zsigmond Márta Médiadíj különdíját, ami arra volt elég, hogy médiaszolgáltatóként elinduljak a saját utamon. Azóta bővült a cégem tevékenységi köre, többek között rendezvényszervezéssel, projektmenedzsmenttel, brandépítéssel – részletezte.

Elő kell csalogatni a bátorságot

Czagány Alexandra kiemelte, a nőkben megvan a bátorság ahhoz, hogy vállalkozók legyenek, csak ezt elő kell hívni. Véleménye szerint ezért is jók az olyan női közösségek, mint a makói Vállalkozónői Klub.

– Egy-egy ilyen rendezvény, mint a mostani vállalkozói reggeli, hozzájárul ahhoz, hogy a nők erősítsék egymást – hangsúlyozta.

Megerősödni a kudarctól

A rendezvény témája az antifragilitás volt.

– Ezt a fogalmat kevesen ismerik, pedig sokan gyakorolják. Azt jelenti, hogy a bennünket érő káros hatásokkal, problémákkal szemben nemcsak ellenállóak vagyunk, hanem felépítünk belőlük valami sokkal jobbat. Megerősödünk a kudarcoktól. Ez a saját életemben is így van. Voltak olyan kezdeményezéseim, amelyek nem sikerültek. Tekinthettem volna bukásnak is, de úgy alakítottam, hogy siker nőjön a romokon – fejtette ki.