Remekeltek a megye diákjai a nemzetközi diákolimpiákon

Elsöprő sikereket arattak 2019-ben a magyar diákok a diákolimpiákon és nemzetközi versenyeken, a magyar tanulók biológiából, matematikából és informatikából voltak a legsikeresebbek. A csapatot a legtöbb esetben erősítette szegedi iskola diákja, a teljesség igénye nélkül áttekintjük múlt évi teljesítményüket.

Lapunkban többször is beszámoltunk Weisz Máté sikeréről, a Radnóti Miklós gimnázium diákja még februárban vett részt a bukaresti Romanian Masters of Mathematics nemzetközi matematikaversenyen, ahol bronzérmet szerzett, míg a szintén Radnótis Schrettner Jakab dicséretet kapott. Mindkét fiú folytatta a versenyzést, Jakab kijutott a nemzetközi diákolimpiára a nyáron, ahonnan ezüstéremmel tért haza, lapunkban azt is megírtuk az érettségi könnyebb volt számára, mint a matekdiákolimpia. Máté pedig, ahogy tavaly is, a közép-európai diákolimpián remekelt, magyar csapat egyetlen vidéki tagjaként az előző évi siker után ismét aranyéremmel tért haza. A lányok sem maradhattak ki a sikerekből, a Kijevben rendezett megmérettetésen a szintén Radnótis Hámori Janka ezüstérmes lett.

Kémiában, biológiában és csillagászatban is jók

A Nemzetközi Mengyelejev Kémiai Diákolimpiáról hat éremmel – két ezüst- és négy bronzéremmel – tértek haza a magyar versenyzők, a csapat tagja volt Veszprémi Zsombor is. Az Európai Uniós Természettudományi Olimpián mindkét magyar csapat ezüstérmet szerzett, az A csapat tagjaként a Czakó Bálint is, mindketten a Radnóti gimi diákjai.

Mind a négy magyar induló aranyérmet szerzett a 30. Nemzetközi Biológia Diákolimpián, amelyet Szegeden rendeztek. A magyar csapata résztvevő 73 ország közül, a második legeredményesebb országnak bizonyult. A négy aranyérmes diák egyike Hunyadi Marcell Dávid a Radnóti Miklós Gimnáziumban érettségizett idén. Szintén Magyarországon, Keszthelyen rendezték a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpiát, ahol a szintén Radnótis Mendei Barna remekelt. Sikerük, azért is nagy szó, mert Magyarországon a csillagászat nem önálló iskolai tantárgy.

Nemzetközi robotolimpiát nyertek

Nemcsak középiskolásainkra lehettünk büszkék tavaly: többször beszámoltunk lapunkban a Szegeden megrendezett a World Robot Olimpiad (WRO) elnevezésű nemzetközi robotépítési és programozási versenyről, majd arról is, hogy a Tatabányán rendezett nemzeti döntőn ragyogóan helytálltak a megyei iskolák csapatai, sőt egy szegedi együttes is kijutott a dániai világdöntőbe. A SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola csapata, legóból épített vakvezető robotkutyájával elbűvölte a zsűrit. Özvegy Judit tanítványai, az akkor másodikos Manai Delal és Kaszás Tamás, valamint a harmadikos Scurrah Linda korosztályában első helyezést ért el a robotolimpián.