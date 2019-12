Szelfizni akartak, felrobbant a kezükben a füstgránát

Év végéhez közeledve a hatóságok általában felhívják a figyelmet a tűzijátékok veszélyeire. December elején két tinilány vesztette el az ujjait, mert szelfizni akartak füstgránáttal a kezükben.

Nemrégiben Csongrád megyében füstgránát robbant fel két lány kezében. A police.hu közleménye szerint a nagymágocsi kamaszok súlyos, maradandó kézsérüléseket szereztek. A két lány úgy akart szelfit készíteni, hogy a füstgránátot a kezükben tartották, ám az felrobbant. A balesetben a 14 és 15 éves tinik több ujjukat elvesztették.

Nem éri meg

Az eset megdöbbentette még a sokat látott orvosokat is. Varga Endre, a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Traumatológiai Klinikájának tanszékvezető egyetemi tanára elmondta, minden évben találkoznak hasonló esettel. – Fiatalok élete mehet tönkre azzal, hogy nem érzik: maradandó sérülést is szerezhetnek.Nem értik az emberek, hogy a robbanószerek veszélyesek – hangsúlyozta a professzor. Megtudtuk, az ujjakat esztétikai­lag lehet pótolni, de ezek sosem olyanok, mint az eredeti, ez az ujj sosem fog érezni – mutatta a szilikonos implantátumot Varga Endre. – Van olyan baleset, amit nem tudunk kivédeni, ám van, amit igen. El kell gondolkodni, hogy megéri-e az az egy perc, a szelfi és a lájkok kedvéért – fogalmazott a traumatológus. Azt is hozzátette, történhetett volna nagyobb baj is, akár arc- és test­üregi sérülés, ám természetesen a részleges végtagvesztés is komoly gond. Úgy fogalmazott, akinek megsérülnek a lágyrészei, egyidejűleg a lelke is eltörik, ezért a traumatológusok együttműködnek a pszichológusokkal, gyermekpszichiáterekkel.

Lelki trauma

Kaczvinszky Emília gyermekpszichiáter elmondta, az ilyen eseteket követheti poszttraumás stressz. Ez általában a történtek után egy hónappal mondható ki, előtte akut stresszreakció van. – Ha gyermekkel történik ilyen trauma, akkor az a személyiségjegyekbe is beépülhet. Következménye lehet még az el­­kerülő viselkedés, bevillanó képek jelenhetnek meg, ami el­­terelheti a figyelmét, rontja a tanulmányi eredményét. Lelki, hangulati jegyek is változhatnak, a szervezet ilyenkor állandó stresszben van – hangsúlyozta a szakember. Hozzátette, egy ilyen baleset az egész életüket megváltoztathatja – tudatta a pszichiáter. Véleménye szerint a megelőzés a fontos. Erre figyelmeztet a katasztrófavédelem is.

Legális helyen vásároljunk tűzijátékot

A Csongrád Megyei Katasztró­favédelmi Igazgatóság szóvivőjétől, Molnár Krisztinától megtudtuk, a tűzoltókat az év utolsó napján átlagosan harminc olyan tűzesethez riasztják, amelyet tűzijáték okozott.

– Többnyire a szabadon álló tuják és fenyők gyulladnak meg, de jellemző az erkélyre visszahullott rakéták miatti tűzeset is. Fontos, hogy ne hajoljunk az eszköz fölé, ne irányítsuk őket emberre, állatra, épületre, növényre. Minden esetben a le­­gális árusítóhelyeket keressük, ahol magyar nyelvű használati utasítással ellátott terméket kaphatunk szakemberektől – hangsúlyozta a megyei katasztrófavédelmi szóvivő.