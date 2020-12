Színházi dolgozók adták a vérüket

Véradást rendeztek tegnap a Szegedi Nemzeti Színházban. A teátrum mintegy 30 művésze és munkatársa segített feltölteni a vérkészleteket, amelyre a jelenlegi egészségügyi helyzetben nagy szükség van.

Benépesült tegnap délután a Szegedi Nemzeti Színház előtere. Nem nézők érkeztek a teátrumba, hanem a Szegedi Véradó Állomás munkatársai, ugyanis mintegy 30 dolgozó jelezte, hogy szívesen segítene vérével.

– A színház elsősorban a mentális egészség szempontjából tud sokat adni, de most azt láttuk, hogy a testi egészségért is tudunk tenni. A járványhelyzet fokozódásával sokan kerültek kórházba, a vérkészletek pedig kimerültek. Ezért döntöttünk úgy, hogy élünk a lehetőséggel, miszerint kulturális intézményekben lehet szervezni vér­adást. Szeretnénk hozzájárulni, hogy legyen elég vér a betegek ellátásához, egyúttal pedig felhívjuk a figyelmet a véradás fontosságára – fogalmazott Barnák László főigazgató.

Szívós László színművész 2008-ban adott utoljára vért, most ismét segített. – Azt szégyellem, hogy évek óta nem tettem ezt meg. El is határoztam, hogy ezentúl minden évben el­megyek vért adni, és mindenkit csak arra tudok biztatni, hogy tegyen ugyanígy – mondta.

Papp Zsófia tegnap adott ti­­zedjére vért élete során. Mint mondta, ahol szerveznek vér­adást, oda ő elmegy.

– Nekem ez semmibe nem kerül, másokon viszont segíthetek – magyarázta az énekkari művész. A mellette lévő ágyon feküdt kolléganője, ő viszont először tapasztalta meg, milyen így hozzájárulni mások gyógyításához. – Mindenhol ezt hallani, mekkora szükség van most a vérre, ezért jöttem. Mindig is féltem a véradástól, de ez most egy tökéletes alkalom volt, hogy ezt leküzdjem – mosolygott.

A művészeken kívül háttérdolgozók, illetve a bábszínház néhány tagja is részt vett a vér­adáson.