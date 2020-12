Szomorkásan telt ez az ünnep

Ez a karácsony a koronavírus miatt más volt, mint az eddigiek. Ezt a tételt azok is alátámasztották, akikkel beszélgettünk: nem lehettek egyszerre együtt a családok, de abban reménykednek, jövőre újra minden a régi lesz.

– A gyerekek a vírus miatt nemigen jöttek karácsonykor. Meglátogattak, de nem maradtak sokáig, és azt mondták, majd telefonon tartjuk a kapcsolatot – nyilatkozta a Szentmihályon élő Mária néni. Hozzátette: az öregek most így egyedül, magányosan vagy kettecskén ünnepeltek.

– Félünk a koronavírustól! És még azon is bosszankodunk, bosszankodhatunk – vette át a szót Piroska –, hogy nincs egy jó film a tévében, csak a szokásos ismétlések. Nem marad más, beszélgetünk.

Elkapták a vírust

– A fővárosban élő húgomék egész családja elkapta a koronavírust – a gyerek vitte haza a suliból –, ezért ők sem jöhettek hozzánk, és mi sem látogathattuk meg őket, karanténban voltak – mondta az önkormányzatnál dolgozó kisteleki Vass Rozália, hozzáfűzve: a szilveszter is csendesen, a barátok, ismerősök nélkül telik majd.

– Mindenre vigyázva, a nagyszülőktől külön karácsonyoztunk, de azért találkoztunk. A hangulat azért megvolt, igyekeztük megteremteni. Bár erre rányomta a bélyegét, hogy az ünnepek előtt két ismerősöm is meghalt koronavírusban. Azzal értek egyet, hogy karácsony lesz jövőre is, és életben kell maradnunk, hogy újra együtt ünnepelhessünk – mondta Rózsa.

Szentesi ismerősöm mesélte: összejöttek ugyan, de legidősebb unokájának barátja hiányzott, elkapta a vírust, így karanténban töltötte az ünnepeket. A létszámstopos összejövetelt ismerősömnél tartották.

– Csendes volt a város és a család is. A szentestét mindenki, a lányaim és fiam is szűkebb körben, a saját családjukkal töltötték – ez máskor is így volt –, viszont utána elmaradt a nagy családi buli, „részletekben” ünnepeltünk – közölte Baranyai Antal vásárhelyi sportkrónikás. A szent­estét követően 25-én, 26-án és 27-én érkeztek a gyerekek a famíliájukkal.

– Nagyon sajnálom, hogy idén a hét unoka nem lehetett egyszerre együtt, de bízom benne, jövőre már másképpen lesz. Szerencsére mindenki egészséges – tette még hozzá.

Szabadtéri programok

A kisteleki Hargita és a férje, Levente elmesélte: lányaikkal, Hargitával és Helgával meglátogatták a szülőket, nagyszülőket, és mivel jó idő volt, szabadtéri programot is szerveztek, így nagyobb biztonságban érezték magukat. A vizit során csak addig tartózkodtak zárt térben, amíg az ajándékok gazdára találtak. Annyit talán „privatizálhatok”, hogy a főváros közelében élő unokatestvérem, lányai és azok gyerekei is szerveztek szabadtéri elfoglaltságot – ott találkoztak teljes létszámban – például kincskeresést a parkban. Ez is egy lehetőség volt, amivel bizonyára sokan éltek.

Erzsike néni

– Ilyenkor, karácsonykor érzem a legjobban, milyen rossz egyedül. A férjem haláláig nálunk volt a családi ünnepség, azóta eljárok, elvisznek magukhoz a gyerekek, 24-én négyen, 25-én nyolcan voltunk együtt – mesélte a 87 éves kisteleki Kovács Istvánné Erzsike néni, akivel a város főterén beszélgettünk. Férje halála óta ritkán mozdul ki, „csak templomba, boltba és temetőbe járok”.

– Jók a gyerekeim és az unokáim, úgy érzem, nagyon szeretnek. Én is imádom őket! Én mindenkit szeretek, mert csakis így és békességben érdemes élni – és már ment tovább. Előtte még sok boldogságot és jó egészséget kívánt. Szerintem nemcsak nekem, mindenkinek, aki olvassa.