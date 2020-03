Társadalmi összefogás a dél-alföldi régió betegellátásáért

Egyre többen csatlakoznak ahhoz a jótékonysági mozgalomhoz, amelynek a célja az egészségügyben dolgozók támogatása. A „hősökként” emlegetett nők és férfiak kiemelten nehéz időszakban dolgoznak most annak érdekében, hogy az egészségügyi ellátás zökkenőmentesen működhessen.

Már nemcsak tapssal fejezik ki köszönetüket a polgárok: egyre több cég és magánszemély segíti valamilyen módon az egészségügyben dolgozókat. Az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központjában dolgozók munkáját egészségügyi műszerekkel, szájmaszkokkal, védőszemüvegekkel, vitaminokkal és ingyenes meleg étellel is támogatják.

Az elmúlt napokban számos adományban részesültek a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ intézetei, osztályai.

Kézfertőtlenítő, lázmérő és C-vitamin a Kabay Patika jóvoltából

A Kabay Patika, mint Szeged város emblematikus patikája a súlyos válsághelyzetben a társadalmi felelősségvállalás jegyében saját készletei terhére támogatja a válsághelyzet megoldásában érintett dolgozókat. A cég ellenszolgáltatás nélkül 1200 db 1000 mg-os Szentgyörgyi C-vitamin készítménnyel, 500 db WHO előírásnak megfelelő 50 ml-es kézfertőtlenítő készítménnyel, valamint 31 db érintésmentes lázmérővel támogatja az SZTE dolgozóinak egészségét és a munkavégzésük körülményeit.

Fertőzés elleni szájmaszkok

Egyre többen támogatják a fertőzés elleni védelmet biztosító szájmaszkokkal az egészségügyben dolgozókat. Az Egis Belföldi Kereskedelmi Igazgatóság munkatársainak, orvoslátogatóknak, vezetőknek, irodai dolgozóknak kizárólagos magánadakozása révén 1 750 db védőszemüveg jut el a napokban mintegy 44 hazai egészségügyi intézménybe, hogy segítse az első vonalban dolgozók munkáját. A szegedi egyetemre 50db szemüveg kerül.

Kmeth Sándor fogorvos és Erdélyi Attila az SZTE mentőszolgálat munkatársainak gyárt speciális, baktérium- és vírusszűrővel ellátott, 24 órás védelmet biztosító maszkokat, az első adagot már át is adták a mentőkön szolgálatot teljesítőknek. Kmeth Sándor és Erdélyi Attila egy mentős barátjukkal együtt gyártanak olyan PVC fóliá­ból készült maszkokat, amire baktérium- és vírusszűrő erősíthető, és így százszázalékos védelmet nyújt 24 órán át. Kmeth Sándor a delmagyar.hu-nak elmondta: ebben a maszkban be lehet menni az intenzív osztályra, a fertőzött légtérbe is, a maszkokból jelenleg napi 50 darabot tudnak gyártani. Erdélyi Attila hozzátette: a Csongrád Megyei Fogtechnikus Egyesület támogatja őket abban, hogy további fogtechnikai laborokat bevonva országos szintre emeljék a kezdeményezést. A maszkok gyártáshoz támogatók jelentkezését is várják.

Adományok a SZAKK intézeteinek és egészségügyi dolgozóinak

A Szegedi Vízmű Zrt. március 20-án adta át adományát az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központnak. Az önkormányzati tulajdonú cég tízmillió forint értékben vásárolt egészségügyi műszereket: infúziós pumpákat, bronchoszkópos tornyot, valamint EKG-készüléket. Az eszközök nagy segítséget nyújthatnak a koronavírus-járvány elleni küzdelemben.

A klinikai központ dolgozói pihenőjébe 16 db matracot adományozott a Jysk.

Az I.sz. Belgyógyászati Klinika dolgozói részére a Novo Nordisk Hungária Kft. 500 db gumikesztyűt ajándékozott, az I.sz. Belgyógyászati Klinika I. Észak Osztályára 2020. március 26-án a Visitme 10 db pizzát szállított ki.

A Geriátriai és Krónikus Belgyógyászati Osztály minden dolgozójának a Pharmacoidea Kft. (Dr. Letoha Tamás) vitaminkészítményeket és immunerősítő készítményeket ajándékozott, és ezt a járvány ideje alatt végig biztosítani is fogja az osztály minden dolgozójának és a Fertőző Osztály dolgozóinak. A Parti Szőrme Kft. 60 db mosható és fertőtleníthető maszkot ajándékozott az osztálynak. A Trója ételbár és Kávézó heti rendszerességgel küld az osztálynak ebédet a járvány ideje alatt.

Az Infektológiai Osztály munkatársai részére Dr. Letoha Tamás kutatóorvos egy nagy papírdoboznyi vitaminos, immunerősítő gyógynövényekből összeállított port és kapszulákat küldött, a támogatás folyamatos. A Burek Pékség minden nap egy nagy doboz friss péksüteményt adományoz. A Tisza Hotel 1-1 raklap mentes és szénsavas üdítőt küldött az egészségügyi dolgozóknak. A Mc Donald’s naponta 30 adag menüt szállít nekik. A Bartók téri lángosostól is érkezett már kétszer adomány: a dolgozók frissen sütött lángost kaptak. Négy cég összefogásában az osztályok 4 darab mágnestáblát kaptak, amelyen folyamatosan vezethetik az ellátás alatt álló betegek nevét.

A Sebészeti Klinika dolgozói 10 db védőszemüveg kaptak egy magánszemélytől, akinek a hozzátartozója transzplantáción esett át.

A Sürgősségi és Betegellátó Önálló Osztályt (SBO) is sokan támogatják: a Favorit pékség és a Dóci pékség pékáruval, a Kávészöm kávézó gyümölcslével, a Pizzatorony pizzával. A Szivárvány Aqua ásványvizet adományozott a dolgozóknak, a Kígyó Patika pedig infra hőmérőt. A szeged365.hu orchideával lepte meg a dolgozókat. Magánfelajánlásban érkezett további 6 darab infra hőmérő. A Coffee and Sweet kávét és süteményt szállított az SBO munkatársainak, a Tattoria Étterem kész ételekkel, a Prága Optika 20 db védőszemüveggel támogatja őket. A Subway szendvicseket, a Kálvária Cukrászda süteményt küldött nekik.

Az Idegsebészeti Klinika munkatársai 300 szájmaszkot és 10 egyszer használatos védőruhát kaptak a Mediox Kft-től.

A Traumatológiai Klinika dolgozóinak kávét és aprósüteményt szállított a Szia Coffee & Sweets.

A Gyermekgyógyászati Klinikát is sokan támogatják: a Rugalmas Gumiáruház Kft., a Karitáció Alapítvány a Pizzafutárral, Zöldlevelecske Salátaműhellyel együttműködve, Hatvany Viktória és a Szájmaszkvarró Angyalok Facebook Csoport, a Pizza Monster, a Royal Fleur, és a Dél-alföldi Polgári Egyesület.

A Hunnect a koronavírussal kapcsolatos anyagok ingyenes fordításával segíti a Szegedi Tudományegyetemet.

Tápláló, egészséges étel és ital, ingyen kávé

A Karitáció Alapítvány, a Pizza Futár és a Zöldlevelecske Salátaműhely heti több száz adag meleg ételt, friss salátát és hidegen préselt gyümölcslevet juttat el a szegedi Gyermekgyógyászati Klinika Fertőző Osztályán és a II. Kórház Infektológiai Osztályán dolgozóknak. Ez az összefogásból és szolidaritásból indított kezdeményezés tükrözi az alapítvány fő célját, hogy ott, és akkor segítsenek, amikor arra szükség van.

A Garden Bistro hetente 10 pizzát visz a Sürgősségi Betegellátó Osztály és a mentőszolgálat munkatársainak.

A Pizzamonster Streetfood ‘n Grill szintén a szegedi egészségügyi dolgozóknak kedvez: az egészségügyi dolgozókat, tűzoltókat és rendőröket támogatják kedvezményes árú – 990 forintos – Hétköznapi hős menüvel, ebből a mentőállomás, a gyermekklinika, a belgyógyászati klinika, az újklinika, a II-es kórház, a Tűzoltó Laktanya, a szegedi és a megyei rendőrkapitányság, a készenléti rendőrség és a határrendészet munkatársai rendelhetnek.

Beszállt a jótékonysági akcióba a Starbucks is: március 20. óta érintkezésmentes kávé-házhozszállítással támogatja a hazai intézményeket. Az igények felmérése alapján szemes, illetve őrölt kávét juttatnak el a nagyobb városok egészségügyi központjaiba, így a szegedi II-es kórházba is. A támogatást saját futárokkal, érintkezésmentesen szállítják ki az egészségügyi dolgozóknak.

Adományozással kapcsolatban további információ a 06-30-599-7206-os számon.