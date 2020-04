Távolról is segítik a koraszülötteket és családjaikat

Az online térben is segítenek a Korábban Érkeztem Alapítvány munkatársai és sorstárs segítői azoknak az édesanyáknak, akiknek korábban jött világra a gyermekük. Tartanak mozgásfejlesztő tanácsadást is, s a pszichológusuk is dolgozik.

Ezt ne hagyja ki! Kattintson ide: hirvilag.hu – Több tucat újság, hírportál, rádió és televízió legérdekesebb és legfrissebb hírei – Kattintson ide: hirvilag.hu – Nálunk nagyon fontos a kapcsolattartás, ezért pár héttel ezelőtt még aggódtunk, hogy mi lesz ezzel a közösséggel, amelynek az adja az erejét, hogy nyíltan és közvetlenül tudunk egymással beszélgetni. Ám ahogy kiadták a kormányrendeletet, hogy be kell zárni a mentorházainkat – köztük a szegedit is –, áttértünk az online térbe – részletezte Rádi Katalin a Korábban Érkeztem Alapítvány alapítója. Lelki támogatás online A Koramentorházak és az alapítvány sorstárs segítői telefonon is elindították lelki támogató munkájukat, amelynek keretében a szülők megoszthatják problémáikat tapasztalt mentoraikkal, akik eddig az intézményekben láttak el sorstárs segítői feladatokat. Gyermekpszichológusuk, gyógypedagógus-logopédusuk és perinatális szaktanácsadójuk ugyanúgy dolgozik, ahogy eddig, csak nem személyesen, hanem online áll a családok rendelkezésére.

– Hazánkban minden nyolcadik gyermek koraszülöttként érkezik a világra, ezért is fontos, hogy jelen helyzetben, amikor még több félelem van bennünk, támogassuk a koraszülöttségben érintett családokat. Tartunk például online PICurka klubbot, amelybe édesanyákat várunk, legutóbb a szoptatásról beszélgetett velük tanácsadónk – részletezte Rádi Katalin. Bizonytalanok a kismamák Azt is elmondta, nagyon népszerű a várandós kismamáknak tartott csoportos rela­xációs program, ugyanis ők még bizonytalanabbak.

– A veszélyeztetett várandósok eleve aggódnak azon, hogy időben születik-e meg a baba. Ehhez még hozzáadódik a karantén, az, hogy nem tudják, hol szülhetnek, ott lesz az orvosuk, ott lehet-e a párjuk? Ráadásul most nincs terhestorna, sem szülésre felkészítő tanfolyam – magyarázta. Elmondta, volt olyan alkalom, hogy tizenkét kismama is részt vett az online tanfolyamon. Virtuális gyógytorna Szerencsére a mozgásfejlődésükkel is tudnak virtuálisan foglalkozni. A szakemberek videochaten keresztül beszélgetnek a szülőkkel, sőt konzultációt is tarthatnak a gyógypedagógus, gyógytornász és TSMT terapeutákkal, természetesen ingyenesen. A gyakorlatokat a szülő végzi otthon a gyermekével, a gyógytornász pedig figyeli interneten keresztül. A logopédus is hasonlóan tart élő virtuális órát, csak a személyes találkozás marad el. Azoknak a családoknak, ahol ezalatt a nehéz időszak alatt születik koraszülött gyermekük, mentoraik telefonon adnak tanácsokat.

