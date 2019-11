Települési kisbuszt kap hét Csongrád megyei falu

A tanyagondnoki szolgálatokat segítik majd az új járművek, amire az önkormányzatok 14-15 millió forint közötti összegeket nyertek.

Újabb pályázatokat bíráltak el a Magyar Falu programban, ezúttal 278 település falu- és tanyagondnoki hálózatát támogatják új gépjárművek, kisbuszok beszerzésével. Csongrád megyéből Árpádhalom, Ásotthalom, Csengele, Ferencszállás, Nagytőke, Ruzsa és Üllés is pozitív elbírálást kapott, 14 és 15 millió forint közötti összegeket nyertek az önkormányzatok.

Toroczkai László, Ásotthalom polgármestere lapunknak elmondta, a sikeres pályázattal 7-re nő a település mikrobuszaik száma. Azért van nagy szükségük ezekre a járművekre, mert a lakosság 50 százaléka tanyákon él, hazánk egyik legnagyobb tanyavilága ott található. A buszok közül egy a speciális nevelési igényű gyerekeket szolgálja, ennek a járműnek a beszerzéséről korábban már beszámoltunk lapunkban. Toroczkai hozzátette, a tanyákra vezető utak többsége földút, így az ott élő időseknek nagy segítség, hogy a hazai szinten is kiemelkedő tanyagondoki szolgálatuk tagjai bevásárolnak nekik, illetve a gyógyszereiket kiváltják, valamint az ebédet is ők szállítják számukra. Azt is elmondta, hogy a migrációs válság idején idején a tanyákon élő gyerekeket is buszokkal szállították az iskolába, erre ma már szerencsére nincs szükség a határvédelem miatt. Ezenkívül a faluban működő civil szervezetek is igénybe szokták venni a járműveket, például ha találkozókra utaznak.

A falugondnoki hálózatban eddig a 600 főnél kisebb lélekszámú települések kaptak állami támogatást, ez jövőre kiterjed a 800 fő alattiakra, 2022-től pedig az 1000 fő alattiakra is, így összesen további 400 kistelepülést érint majd – erről már Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos beszélt budapesti sajtótájékoztatóján. Mint mondta, a korábbi 2,5 milliárd forintos támogatást 4,2 milliárdra emelte a kormány.

Kiderült, az eddig használt működőképes járművek egy részét, összesen 71-et, a magyarországi települések felajánlották a határon túli magyar közösségek, egyházak részére.