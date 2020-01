Tornyait idéző kiállítás nyílik Vásárhelyen

Hommage á Tornyai János címmel a legendás alföldi festőt idéző kiállítás nyílik szombaton a Tornyai múzeumban Vásárhelyen. Ezzel zárul a Tornyai-emlékév, melyet születésének 150. évfordulója alkalmából tartottak.

– Tornyai János születésének 151. évfordulóján, január 18-án nyílik a róla elnevezett múzeumban a Hommage á Tornyai János című tárlatunk, mely a XX. Vásárhelyi Festőszimpózium beszámoló kiállítása. Az emlékévben, mely ezzel az eseménnyel zárul, kiállításokkal, konferenciákkal, könyvbemutatókkal elevenítettük fel Tornyai János életművét és alakját – mondta Miklós Péter múzeumigazgató.

Az emlékév programsorozatának fontos eleme volt a tavaly októberben rendezett festőszimpózium, melyen a résztvevők (Kéri László, Papageorgiu Andrea, Rózsa Luca Sára, Sonkoly Tibor, Szabó Klára Petra, Szuharevszki Mihály és Verebes György) a vásárhelyi tájhoz, az épített és természeti örökséghez kötődő, Tornyai János előtt tisztelgő műveket készítettek. Ezekből ajánlottak fel hármat-hármat a kiállításra, melyen összesen 21 kép tekinthető meg.

A festőszimpózium alkotói között fele-fele aranyában szerepeltek helyi és az ország más vidékéről érkezettek, de mindegyikük szorosan kapcsolódik Vásárhelyhez, például az Őszi Tárlat rendszeres résztvevői. Ketten, Kéri László és Szabó Klára Petra a Tornyai-plakettet is megkapták – ezt már Képiró Ágnes művészettörténész, a kiállítás kurátora mondta a sajtóbejáráson. Még közölte: a szimpózium résztvevői tavaly ősszel készült vagy az akkor szerzett élményeik hatására született munkákat választottak a kiállításra. A bemutatott alkotásokat a tematikus sokszínűség jellemzi, ahogy Tornyai János művészetét is. A látogatók technikailag is változatos művekkel találkozhatnak: a kiállítottak között egyaránt szerepelnek olaj, akril és akvarell képek.

Az egyik alkotó, Szabó Klára Petra munkái közül a 6 kis méretű akvarellből álló sorozatát emelte ki. Ahogy fogalmazott, a vásárhelyi pusztában, illetve Mártélyon készült képeket Tornyai János színkompozíciói és kis méretű temperaképei inspirálták, melyek mindig is a kedvencei közé tartoztak. Elmondta még: élmény volt számára a festőszimpóziumon való részvétel, együtt dolgozni művésztársaival.

A Hommage á Tornyai János című kiállítás szombaton, 15 órakor kezdődő megnyitóján köszöntőt mond Miklós Péter, a tárlatot megnyitja Tóth Károly művészettörténész, közreműködik Zoltán Péter klarinét- és Borsos Annamária zongoraművész. A kiállítás március 15-ig látogatható.