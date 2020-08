Tovább késlekedik a Hagymatikum bővítése

Eredménytelenül zárult a makói Hagymatikum fürdő bővítésére kiírt közbeszerzési eljárás – tájékoztatta a nyilvánosságot közösségi oldalán Farkas Éva Erzsébet, Makó polgármestere. Emiatt új pályázatot hirdetnek, de azt már egy állami cég fogja megtenni: nem tudni, mikor, ahogy a munka indulásának időpontja is rejtély még.

A közbeszerzés azért lett eredménytelen, mert a beruházásra szánt központi keret 3,5 milliárd forint, ugyanakkor a legolcsóbb ajánlat is 7,1 milliárdról szólt. Ennek oka alighanem az, hogy a pályázat meghirdetése óta valóságos árrobbanás történt az építőiparban. Emlékezetes: az eljárás sorsáról épp a közelmúltban érdeklődtünk a városházán, de akkor még csak annyit tudtak mondani, hogy három pályázó van és a benyújtott anyagok értékelése folyik.

Legutóbb azt is megírtuk, hogy a fürdőbővítés előkészítése – különböző okokból – rétestésztaszerűen nyúlik. Még 2017 decemberében született kormánydöntés a beruházás támogatásáról, de egy év múlva új kormánydöntésre volt szükség, ugyanis az eredeti beruházást két részre bontották – az egyik önkormányzati, a fürdő bővítése, amelynek területén szálloda is épülhet, a másik állami, a sportuszoda építése. Így 2019-ben sok mindent újra kellett tervezni. Idén januárban a fürdő bővítésére az előző év őszén kiírt közbeszerzési eljárás ajánlattételi időszaka lezárult, csakhogy akkor a koronavírus-járvány szólt közbe: tavasszal, mint minden más nagy állami beruházásé, a Hagymatikum költségvetése is átmenetileg egy központi vésztartalékalapba került, így mostanáig nem lett volna mi alapján leszerződni a kivitelezővel.

Kivitelező azonban továbbra sincs. A vonatkozó jogszabály szerint most új közbeszerzési eljárást hirdetnek, de ezt már nem a makói önkormányzat, hanem az állami Beruházási Ügynökség írja ki – idén január 1-től ugyanis ez minden 700 millió forintot meghaladó, központi költségvetési támogatás felhasználásával megvalósuló önkormányzati magasépítési beruházás közbeszerzési szolgáltatója. Hogy mikor hirdetik meg az új eljárást és pláne mikor kezdődik a munka, nem tudni.