Új bejárat készül a füvészkertben

Ahol élőlényeket gondoznak, ott a lezárások idején sem állhat meg az élet, így van ez az egyetemi füvészkertben és a Szegedi Vadasparkban is. A vadasparknak kormánytámogatás is segít átvészelni a nehéz időszakot, a füvészkertben építkezés zajlik: új, multifunkcionális bejáratot húznak fel.

Ezt ne hagyja ki! Újra gőzerővel támadja a határon túli magyarokat a DK

November óta zárva tart a Szegedi Vadaspark és az SZTE Füvészkert is, de a munka se­­hol nem áll meg – derült ki a két intézmény vezetőit kérdez­­ve. Miután kiderült, hogy az arborétumok nyitva tarthatnak a lezárás idején is, több szegedi olvasónk feltette a kérdést: várható-e, hogy kinyit a füvészkert is? A füvészkert márciusban zárva marad, tudtuk meg Németh Anikótól, a botanikus kert igazgatójától.

Felkészülnek a látogatók fogadására

A bejáratnál építkezés zajlik, a beléptetés is nehézkes lenne. Multifunkcionális bejárati épületet húznak fel, és 1 kilométer hosszan újraaszfaltozzák a sétálóutat. Felkészülnek a látogatók fogadására, hogy ne egy építkezésen kelljen át­bukdácsolni. – A füvészkert egyébként sem arborétum, szabadon bejárható park, hanem botanikus kert.

A legnagyobb értéket képviselő növények az üvegházakban vannak, ezeket a járvány miatti intézkedések következtében nem lehetne nyitva tartani.

Nem rakhatnánk ki padokat sem a 17 hektáros területen – mondta el az SZTE Füvészkert igazgatója.

Őshonos növényeket telepítenek vissza

Az építkezés előrehaladása már látványos, még egy kis tü­­relmet kérnek a látogatóktól: a nyitásról az intézmény honlapján is tájékoztatnak majd. Közben, ahogy januárban megírtuk, őshonos növények nevelése, visszatelepítése is zajlik a Kígyósi-puszta, a Kardoskúti Fehér-tó és a Csanádi-puszták területére. Egy városi szemléletformáló projektbe is bekapcsolódtak. Gondozzák a növényeket, gyűjteményeket – egy ekkora kertben nem áll meg az élet akkor sem, ha ideiglenesen nem látogatható.

A Szegedi Vadaspark látogatottsága 2020-ban körülbelül 19 százalékkal esett vissza a lezárások miatt

– olvastuk az intézmény honlapján. A tavaszi zárás kieső bevételeit a vadaspark képes volt átvészelni a saját tartalékaiból, de a második hullám nehéz helyzet elé állította.

55 milliós támogatás a vadasparknak

– Egyelőre nincsenek anyagi gondjaink, de bizonytalan a helyzet, mivel nem tudjuk, mikor nyithatunk ki. A vadasparknak télre is kellene tartalékot képeznie – mondta el lapunknak Veprik Róbert igazgató. Önkormányzati támogatást működésre – ahogy a 2021-es költségvetés kapcsán megírtuk – idén nem kap az in­­tézmény. A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében viszont 55 millió forintos állami támogatáshoz jutott az állatkert, és bértámogatás is érkezik a lezárás ideje alatt. Ahogy lapunk is beszámolt róla, idén született szamárcsikó, sátánmajom, és már elkezdtek érkezni a kiskecskék, kisbárányok, muflonok. Az állatok örökbefogadása a zárás alatt sem szünetel, a látogatók ezzel is tudják támogatni az intézményt. A zárvatartást kihasználják javítások elvégzésére is. Karbantartásra 17 és fél millió forint városi támogatást használhatnak fel: javítják az aszfaltutat, kazánokat cserélnek, és megújítják a Dél-Amerika ház tetejét.