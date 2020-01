Utcák borultak sötétbe Szegeden

Nincs közvilágítás a Victor Hugo, a Híd, az Oskola utcában és a Roosevelt téren – panaszolták olvasóink, és tapasztaltuk magunk is. Csak a forgalom jelentett fényforrást, ami balesetveszélyes: kérdéseinkkel az áramszolgáltatóhoz fordultunk.

Olvasóink jelezték a napokban, és a facebookon is terjedt a panasz: nincs közvilágítás Szegeden a Victor Hugo és az Oskola utcában, valamint a Roosevelt téren. Az első ezirányú észrevételt – utánanéztünk – még december 11-én tették. A lakossági panaszok nyomán mi is megnéztük ezeket az utcákat. Kedd este sötétbe borult a Roosevelt tér, a Victor Hugo utcában csak az autók reflektorai világítottak. Az Oskola utcában sem a közvilágítás, sem a díszkivilágítás nem működött, ugyanez érvényes a Híd utcára is. Másutt – ahogy a Belvárosi hídon is – még égtek az ünnepi fények és a fényszarvas is világított. Nem volt közvilágítás továbbá a Deák Ferenc utca Híd és Oroszlán utca közötti szakaszán, valamint a Somogyi utca Széchenyi tér felőli végén.

Többen balesetveszélyt emlegettek, nem alaptalanul. Kérdéseinkkel megkerestük az áramszolgáltatót. Érdeklődtünk, jelezte-e már valaki a hibát? Mi lehet az oka, hogy nem világítanak a lámpák, és megnyugtathatjuk-e azzal az olvasókat, hogy hamarosan újra lesz közvilágítás az érintett részeken? A Nemzeti Közművek válaszából kiderült, hogy az átmeneti sötétségnek a Roosevelt tér felújításához van köze, ami jelenleg munkaterület. Lapunk is megírta: a Stefániától a Roosevelt térig összesen 1,1 milliárd forintból újítják meg a területet, beleértve a szökőkút cseréjét is. További 900 millió forintból újul meg a Móra Ferenc Múzeum és a szegedi vár.

– Szegeden a Roosevelt tér felújításával összefüggő munkák miatt a környező utcák közvilágítási lámpáinak áramellátási forrásán változtatni kellett. Ez a kényszerű átmeneti megoldás több alkalommal okozott hibát a közvilágításban, amelyet az NKM Áramhálózati Kft. munkatársai minden esetben a lehető legrövidebb időn belül kijavítottak – jelezte az áramszolgáltató, hozzátéve: a Roosevelt tér felújításának befejezésével ez a helyzet véglegesen megoldódik majd. Ezúton is kérik a lakosságot, ügyfeleiket, hogy amennyiben közvilágítási hibát észlelnek, jelezzék azt a társaság felé.