ÚtOn: Ma sem jobb a helyzet az Algyői úton

A városba vezető utakon, külső körutakon, és szinte mindegyik sugárúton sok a jármű, a főbb csomópontokon már sorok vannak a lámpáknál.

Az Algyői utat ma is kiemelném, bár aki nap mint nap erre jár, az már tudja, hogy várakozásra számíthat. Városszerte vannak kisebb-nagyobb munkálatok, Retek és Róna utca sarka, Etelka sor, Gál utca, Béke utca, a Szamos utcában aknafedők vannak elkerítve, ezek is zavarhatják a forgalom ütemét, sőt, a Vár utca is még le van zárva a Stefánia és Deák Ferenc utca közötti szakaszon.

A Székely soron is dolgoznak a Sportcsarnok mellett, az Új híd lábánál pedig forgalmirend változás történt, miszerint a Bérkert utcáról nem lehet balra a Temesvárira kanyarodni, csak jobbra a hídra, illetve egyenesen tovább haladni a Népkert sorra.

Újszegeden amúgy nagy a mozgás, a Belvárosi hídon már belassult a haladás, a hídfeljárók utcáiban sorok várakoznak.

A díjmentes parkolás megmozgatta a belvárost, valamennyi belvárosi csomóponton, főútvonalon és kis utcában jóval több az autó, mint általában, figyelmesen vezessenek – közölte a Rádió Taxi Három munkatársa.