A makói városgazdálkodás csapata az Árpád utcán is dolgozott

Alig győzik az ezzel foglalkozó szakemberek Makón az odvas, veszélyes fák kivágását: pillanatnyilag 287 ilyen jellegű feladat szerepel a városi listán. Az eltávolított törzseket feldarabolva tüzelőként osztják ki a rászorulóknak, a kivágott fák helyére újakat ültetnek.

A jó idő beköszöntével szerte a városban folyik a korhadt, be­­teg, gyakran balesetveszélyes fák kivágása – tájékoztatta la­punkat Czirbus Gábor alpolgármester, aki egyben a belváros önkormányzati képviselője. A munkát a városgazdálkodás bri­­gádja végzi, egyébként folyamatosan, minden évben, részben az érintett lakók, részben az önkormányzati képviselők jelzései alapján.

A napokban a csapat többek között az Árpád és a Szegedi utcán, illetve a Szent István tér környékén dolgozott – ez a terület is Czirbus választókerületéhez tartozik. Itt is több olyan fa volt, amelynek a belseje már odvas volt. A bejelentett fákat egyébként a városi főkertész vizsgálja meg, ő dönt a sorsukról: ki kell-e vágni, vagy más módon, például a lesza­ka­dással fenyegető ágak eltávolításával, a fa kezelésével is megoldható a probléma.

Czirbus Gábor lapunknak azt mond­­ta, a tapasztalatok sze­­rint nagyon sok a bejelentés, így ezeket a szakemberek osztá­lyozzák, veszik sorra. Je­lenleg 287 feladat szerepel a listán – persze nem mindegyiket kell kivágni, van, ahol a gallya­zás is elég.

A kivágott fákat a vá­­rosgazdálkodás telephelyére szállítják, ahol feldarabolják és rászorulók között osztják szét, a helyükre pedig olyan új csemetéket ültetnek, amelyek jól illeszkednek a környezetbe és megfelelnek a terület adottságainak. Makó egyébként – mint beszámoltunk róla – komoly fásítási programmal rendelkezik; a városban összesen 120 hektárnyi zöldterület, illetve 67 védett fa van. Ez utóbbiak közül a két legidősebb a több mint 200 éves Megyeház utcai kocsányos tölgy, illetve a Szent István téri szilfa, ami 80 esztendős.