Választásra várnak Zomboron

Az eredeti menetrend szerint a választópolgárok Húsvét után kapták volna kézhez a választásról az értesítést.

Az eredeti menetrend szerint a választópolgárok Húsvét után kapták volna kézhez a választásról az értesítést, a polgármester-aspiránsok a jövő héten vihették volna el a hivatalból az aláírásgyűjtő íveket és április 18-án hivatalosan is kezdődik a kampány – maga a választás június 7-re volt kitűzve Kiszomboron. Indoka: a falu polgármestere, Szegvári Ernőné, aki 2002 óta állt a település élén, február 16-ával lemondott; egyébként vele együtt távozott a jegyző, Kárpáti Tibor is.

Az időközi választás menetrendjébe azonban beleszólt a koronavírus-járvány miatt meghirdetett veszélyhelyzet. Ilyenkor a vonatkozó jogszabályok szerint minden időközi választás elmarad. Erre a sorsra jutott most a kiszombori is. Hogy mikor tartják meg, egyelőre senki sem tudja. Annyi biztos, hogy a helyi választási bizottságnak a veszélyhelyzet megszűnését követően, annak időpontjától számítva 15 napon belül újra ki kell tűznie a szavazás napját.

Információink szerint most nem is nagyon foglalkoztatja a zomboriakat a választás kérdése. A falut Szegváriné lemondása óta továbbra is Szirbik Imre alpolgármester irányítja, és ahogy másutt, úgy Kiszomboron sem ülésezik a testület.