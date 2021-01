Véradás 2020: Rengetegen bizonyították önzetlenségüket

Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat közös közleménye.

Nehéz, mégis felemelő évet tudhat maga mögött a véradás Csongrád-Csanád megyében. A koronavírus-járvány első és második hulláma is komoly hatással volt a véradóesemények szervezésére. A korlátozások, a szigorodó óvintézkedések és a vírus terjedése egyaránt kihívás volt, de a megye véradóinak kitartása, önzetlensége 2020-ban így is hozzájárult ahhoz, hogy a vérellátás biztonsága ne legyen veszélyben. – írják a közleményben.

Rendszeresen beszámolt 2020-ban a Magyar Vöröskereszt megyei szervezete a véradások alakulásáról. Voltak hetek, amikor több mint 30 százalékkal esett vissza a véradók száma, de olyan is, amikor 60 százalékkal adtak vért kevesebben a reméltnél. A legnagyobb nehézséget az jelentette, hogy a vírus miatt számos olyan véradásunkat törölnünk kellett, amelyeket korábban valamilyen események részeként tarthattunk meg, így elmaradtak a fesztiválokon, falunapokon, egészségnapokon, iskolai és más rendezvényeken tervezett véradásaink.

Sok esetben a szigorú biztonsági előírások vagy a távmunkában dolgozók magas létszáma miatt nem volt lehetőségünk megszervezni munkahelyi véradásokat sem, vagy csak új helyszíneket kellett az utolsó pillanatban találnunk tervezett véradásainknak. Ugyanakkor az is igaz, hogy amint csillapodott a járványhelyzet, úgy néhány héten át többen voltunk, és területileg is nagyobb különbségek alakultak ki a járványos időszakban, vagyis mondhatjuk, véradóink kitartottak!

A múlt évben 803 véradóeseményt tarthattunk. Még a koronavírus hazai megjelenése előtt azt terveztük, hogy 26.645-en adnak vért Csongrád-Csanád megyében 2020-ban. A nehézségek ellenére tavaly 23.305-en adtak vért, ami azt jelenti:

2020-ban 87,5 százalékos volt a részvételi arány a megyei véradásokon!

Ez a koronavírus-járvány hatásait figyelembe véve kimagaslóan jó eredmény! (2019-ben a részvételi arány a tervezetthez képest 95 százalék volt, és megyeszerte abban az évben 25.464-en adtak vért 949 véradóeseményen.) Véradóhőseink szerencsére megértették, hogy a véradás a járvány-helyzetben ugyanolyan fontos, és azt is, hogy mindent megteszünk azért, hogy a véradások biztonságosak legyenek, így közös erővel értük el azt a jó eredményt!

Ezért is mondunk köszönetet ezúton is véradóinknak, véradásszervezőinknek, önkénteseinknek, segítőinknek és támogatóinknak, valamint a média képviselőinek, akik nélkül felhívásaink nem jutottak volna el ilyen széles körbe!

Köszönjük!

Jó eredménnyel zárt a véradás az óévben

Sokan búcsúztatták véradással az óévet Csongrád-Csanád megyében, ennek köszönhetően kimagasló eredménnyel zárult 2020 utolsó hete! A koronavírus-járványban megszokott visszaesések után most jóval többen jöttek el életet menteni a reméltnél, így az ünnepi hosszú hétvége vérellátása is kiválóan sikerült! December 21-e és december 27-e között 428 egészséges véradóhősünk jött el életet menteni! Eredetileg úgy terveztük, hogy erre a hétre 370 véradóra van szükség. Így az elmúlt héten a növekedés: +16 százalék volt! Hogy ne alakuljon ki vérhiány, 2021-ben is arra kérünk minden egészséges Csongrád-Csanád megyeit:

Jöjjön vért adni, mert vért adni biztonságos

Minden 18 év feletti felnőttől, ha egészségesnek érzi magát, nem járt az elmúlt 30 napban külföldön, azt kérjük: jelentkezzen véradásra bármelyik véradásunkon! Nagyon fontos, hogy biztosítani tudjuk a már kórházban fekvő, vagy a mostani járványos időszakban kórházba kerülő emberek életmentő beavatkozásaihoz, kezeléseihez szükséges vérmennyiséget!

Fontos, hogy továbbra is érvényesek azok a biztonsági előírások, amelyeket minden esetben be kell tartanunk: a kézfertőtlenítés, a hőmérőzés, a szeparációs távolság betartása, néhány helyen a teremben tartózkodók számának maximalizálása, a védőeszközök viselése, a kötelező kérdések megválaszolása. Ezzel a szakmai protokollal a véradók, a vért kapók és a helyszínen dolgozó szakemberek egészségét is védjük!

A vér mással nem helyettesíthető, a véradás biztonságos, a koronavírus-fertőzés cseppfertőzéssel terjed.

www.facebook.com/veradas.csongrad/

REGISZTRÁCIÓT JAVASLUNK A SZEGEDI VÉRADÓKNAK, ami itt érhető el:

www.ovsz.hu/ver/veradasok

A Magyar Vöröskereszt Csongrád megyei szervezete ezeken az intézeti helyszíneken és időpontokban várja január 17-ig rendszeres, visszatérő és új véradóit:

SZEGED – Vérellátó Központ, Honvéd tér 4.:

Január 11., hétfő: 7:00-14:00

Január 12., kedd: 7:00-14:00

Január 13., szerda: 10:00-18:00

Január 14., csütörtök: 10:00-18:00

Január 15., péntek: 7:00-14:00

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY – Vérellátó Osztály, Dr. Imre József utca 2.:

Január 14., csütörtök: 08:00-13:00

MAKÓ – Véradó Állomás, Kórház utca 2.:

Január 11., hétfő: 8:00-13:00

SZENTES – Vérellátó Osztály, Sima Ferenc utca 44-58.:

Január 12., kedd: 7:30-12:00

Január 13., szerda: 7:30-12:00

Január 14., csütörtök: 14:00-17:00

A Magyar Vöröskereszt Csongrád megyei szervezete ezeken a külső helyszíneken és időpontokban várja január 17-ig rendszeres, visszatérő és új véradóit:

Január 8. péntek 13:00-17:00

Bordány, Faluház és Könyvtár

6795 Bordány, Park tér 1.

Január 12. kedd 13:00-17:00

Csongrád, Városi Galéria

6640 Csongrád, Kossuth tér 7.

Január 14. csütörtök 09:00-13:00

Zsombó, Közösségi Ház

6792 Zsombó, Alkotmány utca 1.

Január 15. péntek 13:00-17:00

Üllés, Déryné Kulturális Központ

6794 Üllés, Dorozsmai út 48.

Január 16. szombat 09:00-12:00

Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ

6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út 7.

AJÁNDÉKOK VÁRJÁK A VÉRADÓKAT!

Minden véradónkat megajándékozzuk:

– egy belépővel a makói Hagymatikum fürdőbe

– étkezési jeggyel

Emellett minden szentesi intézeti és csongrádi, térségi véradáson ajándékba adunk:

– egy belépőt a Szentesi Sport- és Üdülőközpontba

További AJÁNDÉK és NYEREMÉNYJÁTÉK:

Szegeden és a térségi véradásokon januárban minden véradónk ajándék belépőt kap a Zsombói Sókuckóba!

Hódmezővásárhelyen januárban minden véradásnapon a résztvevők közt a Kolbász butik egy-egy 2.000 forintos vásárlási utalványát sorsoljuk ki!

Makón egész hónapban a Zita Gyógyító pedikűr egy-egy lábápolási ajándékkártyáját sorsoljuk ki minden véradásnapon!

Szentesen minden csütörtökön az egész heti véradáson megjelent véradókközött a Szentesi Mosoda 2.000 forintos ajándékutalványa talál gazdára véradóink közt!

FELHÍVÁS!

Segítsünk EGYÜTT! Minden munkahelyet arra kér a Magyar Vöröskereszt, segítsenek a véradásban! Álljanak össze a kollégák, és jöjjenek el együtt vért adni, mert most csak összefogással biztosíthatjuk, hogy mindig elegendő vérkészlet várja azokat, akik rászorulnak!

Ha egy vállalkozásnál legalább 25 fős kollektíva adna vért, házhoz megy a véradás!

A részletekről +36 70/933-8267-es telefonszámon lehet érdeklődni!

KÖSZÖNJÜK!

Aki vért ad, vigye magával azonosító okmányát, lakcím és TAJ-kártyáját!

A véradási helyszínekről és időpontokról ezeken az oldalakon MINDIG lehet tájékozódni:

http://www.ovsz.hu/ver/veradasok

http://voroskereszt.hu/hogyan-segithetsz/veradas/veradasi-helyszinkereso/

A meghirdetett véradások elérhetőek még a Magyar Vöröskereszt ingyenesen letölthető mobil applikációja segítségével is:

https://www.veradas.hu/hirek/toltsd-le-te-is-az-uj-verados-mobilalkalmazasunkat