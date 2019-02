A 9 éves Keith Richards is énekelt a koronázásakor: 66 éve uralkodik II. Erzsébet - minden, amit tudott vagy nem tudott

Isten kegyelméből Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága és más birtokok, területek királynője, a Nemzetközösség feje, a hit védelmezője

Élete

Házassága

Trónra lépése és uralkodása

– február 6-án 66 éve, hogy II. Erzsébet királynő viseli a fenti címeket. Ő a negyvenedik angol-brit uralkodó azóta, hogy Hódító Vilmos 1066-ban megszerezte az angol trónt, de a 92. életévében járó királynő egyik elődjének sem adatott meg ilyen hosszú élet és ennyi idő ezen a trónon.A királynő Elizabeth Alexandra Mary Windsor néven született Londonban, 1926. április 21-én. Apja Albert György yorki herceg, a későbbi VI. György brit király (1895–1952), anyja Elizabeth Bowes-Lyon, a későbbi Erzsébet (anya)királyné (1900–2002). Húga Margit (1930–2002). Férje Fülöp edinburgh-i herceg (aki egyébként harmad-unokatestvére). 1947. november 20-án tartották esküvőjüket. Az esküvőn többek között koszorúslánya volt anyai unokatestvére, Margaret Rhodes. Házasságukból négy gyermek született: Károly walesi herceg, Anna brit királyi hercegnő, András yorki herceg és Eduárd wessexi gróf. Egyik ükanyja Rhédey Klaudia magyar grófnő.1943-ban 16 évesen volt első hivatalos szereplése. 1944-től rendszeresen elkísérte a királyt és a királynét belföldi útjaikra. Röviddel 18. születésnapja után kinevezték állami tanácsosnak, körbejárta az olaszországi hadszíntereket, és átvett néhányat az államfői feladatok közül. Még ebben az évben az Alsóház kérdést intézett a királyhoz, amelyre a korona nevében Erzsébet hercegnő válaszolt. A háború lezárulta után Erzsébet hercegnő nyilvános megjelenéseinek száma tovább nőtt.A királyi pár 1939-ben meglátogatta a dartmouth-i tengerészeti akadémiát. Erzsébet brit királyné felkérte Fülöpöt, hogy lányai, Erzsébet és Margit hercegnők kísérője legyen. Erzsébet hercegnő azonnal beleszeretett a jóképű tengerésznövendékbe és hamarosan levelezni kezdtek. Erzsébet rajongott a hercegért, aki 1943 karácsonyán és szilveszterén már hivatalos volt a királyi udvarba.1946 nyarán Fülöp hivatalosan is megkérte VI. Györgytől Erzsébet kezét. A király igent mondott, de a bejelentéssel Erzsébet 21. születésnapjáig egy évet várni kellett.Fülöp herceg német származása és rangja politikailag kényes kérdés volt a II. világháború után, ezért 1947. február 28-án Fülöp lemondott görög és dán hercegi rangjáról, felvette az anglikán vallást és megkapta a brit állampolgárságot. Fülöp ekkor, anyja családja után felvette a Mountbatten nevet, ettől kezdve a „Philip Mountbatten hadnagy" nevet viselte. Az eljegyzést végül 1947. július 10-én jelentették be. Az esküvő előtti napon VI. György a „királyi fenség" megszólítást adományozta Fülöpnek, majd az esküvő reggelén Fülöpnek adományozta az Edinburgh hercege, Merioneth grófja és Greenwich bárója nemesi címeket.1947. november 20-án tartották esküvőjüket a Westminsteri apátsági templomban. A ceremóniát a BBC rádión közvetítette és világszerte 300 millióan hallhatták.A németek iránt érzett ellenszenv miatt Fülöp három nővére, német férjeik miatt, nem lehettek jelen az esküvőn. Az ifjú pár a Clarence-házban telepedett le, itt született első két gyermekük is: Károly herceg 1948-ban és Anna hercegnő 1950-ben.Geoffrey Fisher, Canterbury érseke, az anglikán egyház első számú vallási méltósága 1953. június 2-án helyezte Szent Eduárd koronáját Erzsébet fejére a londoni Westminster-apátságban, 8250 fős meghívott, előkelő vendégsereg jelenlétében.Az ősi koronázó templom azon az esős, hideg kedden hagyományos birodalmi pompával várta a 27 esztendős királynőt. A kövezetet egy és negyed mérföldnyi - két kilométernyi - aranyozott szegélyű vörös szőnyegfolyam borította, az uralkodót és kíséretét 120 fős zenekar és díszes ruhákba öltöztetett, 350 fős gyermekkórus fogadta, köztük egy kilencéves kisfiú, bizonyos Keith Richards, akit később a Rolling Stones "vadembereként" ismer majd meg a világ. Az előkelőségeket - köztük Winston Churchillt - díszes hintók sora szállította a parlamenttel szemközt emelkedő templomba.II. Erzsébet akkor már több mint egy éve, édesapja, VI. György király halála óta ült az Egyesült Királyság trónján. Nagybátyja, VIII. Eduárd ugyanis 327 napi uralkodás után, a koronázást meg sem várva 1936-ban úgy döntött, hogy inkább kétszeresen elvált amerikai szerelmét, Wallis Simpsont választja. Eduárd öccse, a magának való, zárkózott, súlyos beszédhibákkal küszködő, uralkodói szerepre egyáltalán nem törő Albert yorki herceg - a családon belül csak "Bertie" - a királyi báty zűrös távozása után, szinte teljesen készületlenül volt kénytelen egyik napról a másikra átvenni az uralkodói szerepet. Az új királyban, aki a VI. György nevet vette fel, valójában felesége, a 2002-ben, 102 éves korában elhunyt Erzsébet anyakirályné tartotta a lelket, amíg lehetett. Nem sokáig lehetett: György király - bár népe nemzeti hősként tisztelte - a rároskadt felelősség, és főképp a háborús évek megpróbáltatásainak súlya alatt korán összeroppant, és 1952. február 6-án, alig 57 évesen elhunyt, a fiatal Erzsébetre hagyva az akkor még mindig világháborús sebeit gyógyítgató, súlyos áruhiány és kiterjedt jegyrendszer szorításában élő Egyesült Királyság trónját.Erzsébet hercegnőt Kenyában érte atyja halálhíre. Amikor egy héttel korábban, férje, Fülöp herceg kíséretében elindult Afrikába, már ő is és az udvari illetékesek is sejtették, hogy nem látja többé nagybeteg édesapját. Poggyászában e meggondolásból fekete gyászruha is volt, valamint egy dosszié, amely trónra lépésének hivatalos írott deklarációját tartalmazta..

Erzsébet koronázása volt az első, amelyet televízión nézhettek az alattvalók.

A statisztikák szerint húszmilliónyian figyelték egyenes adásban a ceremóniát. Ennyi televíziós készülék messze nem volt a háborús szűkösségtől és a jegyrendszertől még épphogy csak szabadulni igyekvő Nagy-Britanniában, ám az esemény összeterelte a lakosságot: milliók tértek be - akár ismeretlenül is - olyan családokhoz, amelyekről tudott volt, hogy van televíziójuk.A templomi ceremónia után nyolc kilométeres körút következett Londonban, hogy az utcákon összegyűlt, a zuhogó esőben is kitartó hárommilliós tömeg üdvözölhesse újonnan koronázott uralkodóját.Férjével való kapcsolatában igen meghatározó volt, amikor a koronázással Fülöp "háttérbe szorult", hiszen "The Crown must win". A koronázási ceremónián Fülöp is térdre ereszkedett előtte. (A videó részlet a THe Crown című sorozatból származik):Az uralkodás nagy-britanniai hosszúsági rekordját már 2015. szeptember 9-én megdöntötte. Ezt a rekordot addig a napig üknagymamája, az 1901-ben, 82 évesen elhunyt Viktória királynő tartotta 63 évvel, hét hónappal és három nappal.Első miniszterelnöke az eddigi 13 közül Winston Churchill, a világháborús győző volt. A Kremlben és a Fehér Házban is még azok a vezetők ültek - Moszkvában Sztálin, Washingtonban Harry Truman -, akik közvetlenül részesei voltak a II. világháborúnak.II. Erzsébet királynő uralkodásának eddigi hat év fél évtizede nem volt mentes családi megpróbáltatásoktól és tragédiáktól.

Annus horribilis

Jogai

Elutasíthatja a parlament feloszlatását, ha a miniszterelnök úgy dönt.

Saját döntése szerint kijelölheti a miniszterelnököt. Ezzel a jogával utoljára 1963-ban élt, amikor megválasztotta Alec Douglas-Home-t.

Elbocsáthatja a miniszterelnököt és a kormányát.

Beidézheti és elnapolhatja a parlamentet.

Parancsot adhat a fegyveres erőknek.

Elbocsáthat és kijelölhet minisztereket.

Megbízást adhat tisztviselőknek a Fegyveres Erőknél.

Beidézheti a Királynő Tanácsát.

Kiadhat és visszavonhat útleveleket.

Vállalatokat hozhat létre okiratok segítségével.

Kinevezheti az anglikán egyház érsekeit és püspökeit.

Címeket és kitüntetéseket adhat és vehet el.

Uralkodói kegyelemben részesíthet bárkit.

Elutasíthatja az uralkodói jóváhagyást (a brit törvényhozás utolsó pontját).

Békét írhat alá és háborút jelenthet be.

Külföldre küldheti a fegyveres erőket.

Értékelhet és aláírhat megegyezéseket.

Elutasíthatja a királynő hozzájárulását, ami szükséges egy rendkívüli döntés elfogadásához. Ezzel a jogával 1999-ben élt, amikor elutasította a fegyveres erőkkel való fellépést Irak ellen.

Érdekességek

- borzalmas év, mondta ki például 1992-re, könnyek között, az azóta szállóigévé vált minősítést. Akkor vált nyilvánvalóvá ugyanis, hogy legidősebb fia, Károly trónörökös és Diana hercegnő egészen addig tündérmesének beállított házassága romba dőlt; különköltözésüket John Major miniszterelnök jelentette be az alsóházban. Akkor vált el a királynő leánya, Anna hercegnő, abban az évben járták be a világsajtót a másodszülött fiú, András yorki herceg félpucér feleségéről, Sarah Fergusonról egy idegen férfi intim társaságában készült, súlyosan kompromittáló lesipuskás fotók, és akkor emésztették el a lángok a legősibb uralkodói rezidencia, a windsori kastély jelentős részét.Az igazi "annus horribilis" azonban 1997 volt, Diana hercegnő - Károly trónörökös felesége - világszerte sokkot okozó párizsi autókatasztrófájának éve. Az udvari krónikások jórészt egyetértenek abban, hogy Diana halála és az azt megelőző kölcsönös házasságtörési, majd válási botránysorozat az utóbbi évszázad legnagyobb megrázkódtatása volt a brit monarchia életében, talán nagyobb, mint VIII. Eduárd lemondásának világraszóló botránya. Diana hercegné halála (1997. augusztus 31.) nem rendítette meg mélységesen a királyi családot, mivel ő egy évvel korábban elvált a trónörököstől. A királynő a hercegnő temetésének előestéjén - a közhangulatra tekintettel - mégis beszédet intézett a nemzethez, elismeréssel adózva a hercegné életének és munkájának.2012. június 1. és 4. között hatalmas ünnepséget szerveztek gyémántjubileumára. 2015. szeptember 9-én elérte a 23 226. napját a trónon, ezzel ő lett Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának leghosszabb ideje trónon ülő uralkodója, megelőzve Viktória királynőt, aki 1837. június 20-tól és 1901. január 22-ig uralkodott.A történészszakma azonban teljes egyetértésben vallja, hogy a brit monarchia kizárólag II. Erzsébet kikezdhetetlen személyes tartásának köszönhetően élte túl az elmúlt hat és fél évtized hatalmas világtörténelmi változásait és családi megrázkódtatásait.Elméletben ugyan számos előjoggal rendelkezik, a gyakorlatban a miniszterelnök kijelölésén kívül kevés olyan alkalom van a modern brit kormányban, ahol ezeket a jogait érvényesíthetné. Ezek a jogok többnyire vészhelyzetekben gyakorolhatók. Az uralkodó teljes előjogainak listáját soha nem hozták nyilvánosságra, azonban 2004-ben a kormány egy közleményben tisztázott néhányat:A leghosszabb ideje trónon lévő brit (angol-skót) uralkodó. A leghosszabb ideig regnáló uralkodók listáján jelenleg a 14. helyet foglalja el, ahol a nők közül az első helyen szerepel.Nem énekelheti a himnuszt, nem szavazhat és nem fizet adótEarl Grey tea tejjel, kínai csont csészéből, ezüst kiskanállal... így telik a királynő egy átlagos napja>> Az utóbbi húsz év négy brit miniszterelnöke közül három - Tony Blair, David Cameron és a jelenlegi kormányfő, Theresa May - már II. Erzsébet királynő trónra lépése után született, és a Blairt követő Gordon Brown sem volt még egyéves, amikor Erzsébetet a sors nem egészen 26 évesen, édesapja halálának pillanatában a trónra emelte.Uralkodása alatt felépült, majd egy nemzedéknyi idő elteltével leomlott a berlini fal, és először látogattak űrhajósok a Holdra.Ő volt az első brit uralkodó, akinek koronázását élő televíziós közvetítésben láthatták az alattvalók - legalábbis abban a 1,5 millió brit háztartásban, ahol 1953-ban már volt tévékészülék.A brit uralkodó magánvagyonának nettó értéke 2,9 százalékkal 533,8 millió fontra nőtt 2017-18-ban - derült ki a brit korona vagyonportfolióját kezelő Duchy of Lancaster éves jelentéséből. A jelentés szerint az ősi birtok után jelenleg is a Lancaster hercegségének (Duchy of Lancaster) nevét viselő, 1265-ben létrejött és jelenlegi feladatait különböző formákban 1399 óta ellátó vagyonkezelő 20,2 millió font nyereségre tett szert 2017-18-ban. A II. Erzsébet brit uralkodó 753 éves ősi magánvagyona befektetéseiből származó nyereség három és félszer nagyobb, mint 2000-ben, amikor 5,8 millió fontra rúgott. A 4,9 százalékos nettónyereség-növekedés azonban kisebb arányú, az előző két évinél, amikor majdnem 8 százalékot tett ki. "Egy újabb pozitív évet zártunk, szinte az összes üzleti vállalkozásban jelentős volt a növekedés" - olvasható a jelentésben.Nem a valós születésnapját ünneplik az uralkodóknak, hanem a „hivatalosat": a valós születésnap II. Erzsébet királynő esetében április 21. A Trooping the Colour - a csapatzászlók ceremoniális bemutatása a hadsereg alakulatainak - 1748 óta a mindenkori uralkodó születésnapjának ünnepsége. Azt azonban, hogy a hivatalos királyi születésnap mindig nyáron legyen, VII. Eduárd király, Viktória királynő fia honosította meg. Az ő születésnapja novemberben volt, amikor a brit időjárás általában alkalmatlan bármiféle nagyszabású szabadtéri rendezvény megtartására, ezért helyezték át a júniusi időpontra a hivatalos ünnepséget. Ez a szokás azóta is megmaradt.2018 januárjában koronázásának közelgő 65. évfordulója alkalmából készített a BBC televízió egy személyes riportműsort. "Ha koronával a fejünkön kell valamit felolvasnunk, ne nézzünk lefelé, a papírt emeljük a szemünk elé, mert a korona olyan nehéz, hogy kitörik a nyakunk" - ez az egyik jó tanács a 92. évében járó II. Erzsébet királynőtől:A brit uralkodó, rossz alvó lévén, gyakran indul sétálni az éjszaka közepén. Egy ilyen alkalommal a Buckingham Palota kertjében bóklászva az éjjeliőr azonnal felfigyelt a neszre, fegyvert fogott a sötét alakra és kiabálva kérte, fedje fel kilétét. - A francba, felség! Majdnem meglőttem – kiáltotta, mikor meglátta, ki is a behatolónak hitt személy. – Semmi gond, legközelebb majd csengetek, mielőtt sétálni indulok – felelt humoros csípősséggel a királynő.Az 1976-os olimpia után, amelyet a királynő nyitott meg Montrealban, a 2012-es olimpiát Londonban is ő nyitotta meg, amellyel ő lett az első olyan államfő aki két különböző országban két olimpiát nyitott meg. A James Bondos videóra mindenki emlékszik:2018 áprilisában elpusztult a királynő utolsó corgija.Willow – aki a 2012-es londoni olimpia reklámfilmjében is feltűnt – a 14. generációs leszármazottja volt Susannek, akit Erzsébet 18. születésnapjára kapott a szüleitől. A 14 éves kutyus rákos betegségben szenvedett, a királynő maga döntött az elaltatása mellett.A róla elnevezett HMS Queen Elizabeth a legnagyobb brit hadihajó: 280 méter hosszú, 70 méter széles, vízkiszorítása 65 ezer tonna. Gyártásának költségei 1000 milliárd forint. És íme egy videó a hajó átadásáról: