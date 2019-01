Elárvereznek egy Caravaggiónak tulajdonított, de kétes eredetű festményt

Az Artprice, a világ vezető műkincspiaci adatbázisa úgy értesült a tulajdonosoktól, hogy a képet tavasz végén bocsáthatják áruba egy nemzetközi bemutatókörút után.



A festményt nem vásárolta meg sem a francia állam, sem egyetlen francia közgyűjtemény, így az a 2016-ban elrendelt kiviteli moratórium tavaly novemberi lejártával szabadon eladható.



Az érdeklődés hiányát szakértők az eredet bizonyítatlanságával és a kért 120 millió eurós árral magyarázzák. A több mint 400 éves festményt 2014 áprilisában egy csőtörés nyomán fedezték fel egy Toulouse környéki házban, ahol 150 évig rejtőzködött. A képen a bibliai Judit látható, aki Bethulia városában élt.



Judit a várost körülzáró Holofernész asszír hadvezér táborába ment, és a hadvezér kegyeibe férkőzött, majd lefejezte őt. Eric Turquin francia és Nicola Spinosa olasz művészettörténésznek meggyőződése, hogy a képet a barokk festészet, a fény és árnyék nagymestere, Michelangelo Merisi da Caravaggio festette.



Más szakértők szerint a festmény Louis Finson, a Caravaggio kortársaként ismert németalföldi festő munkája lehet, aki Olaszországban is alkotott és ismerte Caravaggiót. Finson műkereskedő is volt, számos Caravaggio-alkotásra tett szert, amelyekről másolatot készített. Turquin szakértői csoportja szerint Finson 1617-ben írt végrendeletében szerepel is két Judit-témájú festmény.



Az ügyet jól ismerő személyek azt mondták az AFP-nek, hogy jelentős műről van szó, akár Caravaggio, akár más festette azt. Rámutattak, hogy Caravaggio "problémás" festő az eredetiségkutatást illetően.



Képeit nem szignálta, és sok a másolat. Határozott véleménye ellenére Turquin elismerte, hogy a képről "mindig is több lesz a vita, mint a szakértői vélemény".



Az egyik legjelentősebb Caravaggio-szakértő, Nicola Spinosa volt nápolyi múzeumigazgató szerint a bibliai Juditot ábrázoló festmény "csaknem bizonyosan a lombard mester keze munkája, még ha erre soha nem is lesz cáfolhatatlan bizonyíték".