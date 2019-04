Húsvétvasárnap ünnepli 93. születésnapját II. Erzsébet, a leghosszabb ideje trónon lévő uralkodó

Isten kegyelméből Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága és más birtokok, területek királynője, a Nemzetközösség feje, a hit védelmezője

A nagycsütörtöki uralkodói pénzajándékozás 800 éves hagyomány Angliában; a királyok és királynők a XIII. század óta gyakorolják ezt a húsvét előtti gesztust a szegények megsegítésére. Korábban szokás volt ételt és ruhát is adományozni az elesetteknek ezen a napon; ezt váltotta fel később a pénzadomány. Ma már e gesztus jelképes jelentőségű, és a megajándékozottakat társadalmi tevékenységük, a helyi közösségek szolgálatában szerzett érdemeik alapján választják ki, évente rendszerint egy-egy egyházközösségből.

Élete

Trónra lépése és uralkodása

– február 6-án 66 éve, hogy II. Erzsébet királynő viseli a fenti címeket. Ő a negyvenedik angol-brit uralkodó azóta, hogy Hódító Vilmos 1066-ban megszerezte az angol trónt, de a 93 éves királynő egyik elődjének sem adatott meg ilyen hosszú élet és ennyi idő ezen a trónon.II. Erzsébet királynő születésnapja április 21-én van, de a jeles ünnepet az évszázados hagyománynak megfelelően mindig júniusban, színpompás katonai tiszteletadással ünneplik meg hivatalosan az Egyesült Királyság és a Nemzetközösség népei.A sok évszázados hagyománynak megfelelően ezüstpénzeket ajándékozott kiválasztott alattvalóinak nagycsütörtökön a brit uralkodó. II. Erzsébet királynő húsvétvasárnap ünnepli 93. születésnapját, és ennek megfelelően 93 férfi és 93 nő vehette át a legősibb angol királyi rezidencia, a London nyugati határában emelkedő windsori kastély Szent György-kápolnájában a piros és fehér kis tárcákba rejtett érméket.A piros pénztárcákban egy-egy 5 font és 50 penny névértékű ezüstpénz volt. Az ötfontos érmét ezúttal az uralkodó üknagymamája, Viktória királynő születésének 200. évfordulója tiszteletére készítette a királyi pénzverde. Az 50 pennys érmén a világirodalom talán leghíresebb detektívfigurája, Sherlock Holmes portréja látható.A fehér pénztárcákban voltak a tulajdonképpeni nagycsütörtöki ezüstpennyk, oly módon válogatva, hogy összegük éppen kiadja az uralkodó életkorát. Ezekben a tárcákban a szerencsés kiválasztottak így az idén 93 ezüstpennyt kaptak, 1, 2, 3 és 4 penny névértékű érmékben.A csütörtöki ceremónián nem volt jelen az uralkodó férje, az idén 98 esztendős Fülöp edinburghi herceg, aki már 2017 augusztusában visszavonult a közszerepléstől. II. Erzsébet királynőt elkísérte ugyanakkor egyik unokája, a 29 éves Eugénia hercegnő, András yorki hercegnek, az uralkodó másodszülött fiának kisebbik leánya. Ez meglepetést keltett az udvari krónikások körében, mivel András herceg leányai - Eugéniához hasonlóan a 30 éves Beatrix hercegnő is - meglehetősen ritkán jelennek meg a királyi család hivatalos programjain. Eugénia legutóbb éppen tíz éve, 2009-ben volt látható nagymamája társaságában egy hivatalos eseményen, akkor is csak azért, mert a program Newcastle városában volt és a hercegnő akkoriban a helyi egyetemen tanult. Beatrix a nyolcadik, Eugénia a kilencedik a brit trónutódlási sorrendben.A királynő Elizabeth Alexandra Mary Windsor néven született Londonban, 1926. április 21-én. Apja Albert György yorki herceg, a későbbi VI. György brit király (1895–1952), anyja Elizabeth Bowes-Lyon, a későbbi Erzsébet (anya)királyné (1900–2002). Húga Margit (1930–2002). Férje Fülöp edinburgh-i herceg (aki egyébként harmad-unokatestvére). 1947. november 20-án tartották esküvőjüket. Az esküvőn többek között koszorúslánya volt anyai unokatestvére, Margaret Rhodes. Házasságukból négy gyermek született: Károly walesi herceg, Anna brit királyi hercegnő, András yorki herceg és Eduárd wessexi gróf. Egyik ükanyja Rhédey Klaudia magyar grófnő.1943-ban 16 évesen volt első hivatalos szereplése. 1944-től rendszeresen elkísérte a királyt és a királynét belföldi útjaikra. Röviddel 18. születésnapja után kinevezték állami tanácsosnak, körbejárta az olaszországi hadszíntereket, és átvett néhányat az államfői feladatok közül. Még ebben az évben az Alsóház kérdést intézett a királyhoz, amelyre a korona nevében Erzsébet hercegnő válaszolt. A háború lezárulta után Erzsébet hercegnő nyilvános megjelenéseinek száma tovább nőtt.Geoffrey Fisher, Canterbury érseke, az anglikán egyház első számú vallási méltósága 1953. június 2-án helyezte Szent Eduárd koronáját Erzsébet fejére a londoni Westminster-apátságban, 8250 fős meghívott, előkelő vendégsereg jelenlétében.Az ősi koronázó templom azon az esős, hideg kedden hagyományos birodalmi pompával várta a 27 esztendős királynőt. A kövezetet egy és negyed mérföldnyi - két kilométernyi - aranyozott szegélyű vörös szőnyegfolyam borította, az uralkodót és kíséretét 120 fős zenekar és díszes ruhákba öltöztetett, 350 fős gyermekkórus fogadta, köztük egy kilencéves kisfiú, bizonyos Keith Richards, akit később a Rolling Stones "vadembereként" ismer majd meg a világ. Az előkelőségeket - köztük Winston Churchillt - díszes hintók sora szállította a parlamenttel szemközt emelkedő templomba.II. Erzsébet akkor már több mint egy éve, édesapja, VI. György király halála óta ült az Egyesült Királyság trónján. Nagybátyja, VIII. Eduárd ugyanis 327 napi uralkodás után, a koronázást meg sem várva 1936-ban úgy döntött, hogy inkább kétszeresen elvált amerikai szerelmét, Wallis Simpsont választja. Eduárd öccse, a magának való, zárkózott, súlyos beszédhibákkal küszködő, uralkodói szerepre egyáltalán nem törő Albert yorki herceg - a családon belül csak "Bertie" - a királyi báty zűrös távozása után, szinte teljesen készületlenül volt kénytelen egyik napról a másikra átvenni az uralkodói szerepet. Az új királyban, aki a VI. György nevet vette fel, valójában felesége, a 2002-ben, 102 éves korában elhunyt Erzsébet anyakirályné tartotta a lelket, amíg lehetett. Nem sokáig lehetett: György király - bár népe nemzeti hősként tisztelte - a rároskadt felelősség, és főképp a háborús évek megpróbáltatásainak súlya alatt korán összeroppant, és 1952. február 6-án, alig 57 évesen elhunyt, a fiatal Erzsébetre hagyva az akkor még mindig világháborús sebeit gyógyítgató, súlyos áruhiány és kiterjedt jegyrendszer szorításában élő Egyesült Királyság trónját.Erzsébet hercegnőt Kenyában érte atyja halálhíre. Amikor egy héttel korábban, férje, Fülöp herceg kíséretében elindult Afrikába, már ő is és az udvari illetékesek is sejtették, hogy nem látja többé nagybeteg édesapját. Poggyászában e meggondolásból fekete gyászruha is volt, valamint egy dosszié, amely trónra lépésének hivatalos írott deklarációját tartalmazta..

Erzsébet koronázása volt az első, amelyet televízión nézhettek az alattvalók.

A statisztikák szerint húszmilliónyian figyelték egyenes adásban a ceremóniát. Ennyi televíziós készülék messze nem volt a háborús szűkösségtől és a jegyrendszertől még épphogy csak szabadulni igyekvő Nagy-Britanniában, ám az esemény összeterelte a lakosságot: milliók tértek be - akár ismeretlenül is - olyan családokhoz, amelyekről tudott volt, hogy van televíziójuk.A templomi ceremónia után nyolc kilométeres körút következett Londonban, hogy az utcákon összegyűlt, a zuhogó esőben is kitartó hárommilliós tömeg üdvözölhesse újonnan koronázott uralkodóját.Férjével való kapcsolatában igen meghatározó volt, amikor a koronázással Fülöp "háttérbe szorult", hiszen "The Crown must win". A koronázási ceremónián Fülöp is térdre ereszkedett előtte. (A videó részlet a THe Crown című sorozatból származik):Az uralkodás nagy-britanniai hosszúsági rekordját már 2015. szeptember 9-én megdöntötte. Ezt a rekordot addig a napig üknagymamája, az 1901-ben, 82 évesen elhunyt Viktória királynő tartotta 63 évvel, hét hónappal és három nappal.Első miniszterelnöke az eddigi 13 közül Winston Churchill, a világháborús győző volt. A Kremlben és a Fehér Házban is még azok a vezetők ültek - Moszkvában Sztálin, Washingtonban Harry Truman -, akik közvetlenül részesei voltak a II. világháborúnak.II. Erzsébet királynő uralkodásának eddigi hat év fél évtizede nem volt mentes családi megpróbáltatásoktól és tragédiáktól.

Annus horribilis

- borzalmas év, mondta ki például 1992-re, könnyek között, az azóta szállóigévé vált minősítést. Akkor vált nyilvánvalóvá ugyanis, hogy legidősebb fia, Károly trónörökös és Diana hercegnő egészen addig tündérmesének beállított házassága romba dőlt; különköltözésüket John Major miniszterelnök jelentette be az alsóházban. Akkor vált el a királynő leánya, Anna hercegnő, abban az évben járták be a világsajtót a másodszülött fiú, András yorki herceg félpucér feleségéről, Sarah Fergusonról egy idegen férfi intim társaságában készült, súlyosan kompromittáló lesipuskás fotók, és akkor emésztették el a lángok a legősibb uralkodói rezidencia, a windsori kastély jelentős részét.Az igazi "annus horribilis" azonban 1997 volt, Diana hercegnő - Károly trónörökös felesége - világszerte sokkot okozó párizsi autókatasztrófájának éve. Az udvari krónikások jórészt egyetértenek abban, hogy Diana halála és az azt megelőző kölcsönös házasságtörési, majd válási botránysorozat az utóbbi évszázad legnagyobb megrázkódtatása volt a brit monarchia életében, talán nagyobb, mint VIII. Eduárd lemondásának világraszóló botránya. Diana hercegné halála (1997. augusztus 31.) nem rendítette meg mélységesen a királyi családot, mivel ő egy évvel korábban elvált a trónörököstől. A királynő a hercegnő temetésének előestéjén - a közhangulatra tekintettel - mégis beszédet intézett a nemzethez, elismeréssel adózva a hercegné életének és munkájának.2012. június 1. és 4. között hatalmas ünnepséget szerveztek gyémántjubileumára. 2015. szeptember 9-én elérte a 23 226. napját a trónon, ezzel ő lett Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának leghosszabb ideje trónon ülő uralkodója, megelőzve Viktória királynőt, aki 1837. június 20-tól és 1901. január 22-ig uralkodott.A történészszakma azonban teljes egyetértésben vallja, hogy a brit monarchia kizárólag II. Erzsébet kikezdhetetlen személyes tartásának köszönhetően élte túl az elmúlt hat és fél évtized hatalmas világtörténelmi változásait és családi megrázkódtatásait.