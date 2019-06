Johnson: nem célom a megállapodás nélküli Brexit

Boris Johnson volt brit külügyminiszter közölte szerdán, hogy ha miniszterelnökké választják, nem törekedne kifejezetten az Egyesült Királyság megállapodás nélküli kiléptetésére az Európai Unióból.



Hozzátette ugyanakkor: a megállapodás nélküli Brexit lehetőségének fenntartása "életfontosságú eleme" az EU-val folytatandó tárgyalásoknak.



Johnson is indult a kormányzó brit Konzervatív Párt vezetői tisztségének elnyeréséért folyó versengésben.



Theresa May miniszterelnök múlt pénteken távozott a párt éléről, és ez miniszterelnöki tisztségének megszűnésével is jár, de utódja megválasztásáig ügyvezető minőségben ellátja a kormányfői és a pártvezetői feladatokat.



Boris Johnson, a keményvonalas tory Brexit-tábor frontembere - akit a londoni fogadóirodák a legesélyesebb utódjelöltnek tartanak - szerdai kampánynyitó beszédében kijelentette: az Egyesült Királyságnak mindenképpen ki kell lépnie az EU-ból a Brexit jelenleg érvényes október 31-i határnapján, mert a további halasztás a Konzervatív Párt vereségét és Jeremy Corbyn munkáspárti vezető győzelmét jelentené.



