Megerőszakoltak és meggyilkoltak egy 14 éves német lányt

Életfogytiglani börtönbüntetés kiszabását kérte kedden az ügyész a wiesbadeni tartományi bíróságon arra az iraki férfira, akit azzal vádolnak, hogy tavaly megerőszakolt és meggyilkolt egy 14 éves német lányt.



Sabine Kolb-Schlotter kétórás vádbeszédében arra az álláspontra helyezkedett, hogy a 22 éves iraki férfi - akit csak Ali B.-ként azonosítanak - hidegvérrel, céltudatosan és alattomosan végzett áldozatával, a 14 éves Susannával. A feltételezett elkövető a lányt megfojtotta, majd holttestét egy erdőben elásta. Az ügyész felhívta a bíróság figyelmét, hogy különösen súlyos bűncselekményről van szó, ami azt jelenti, hogy - ha elítélik - Ali B. 15 év multával sem szabadulhat.



Az ügyész szerint a férfi azért végzett áldozatával, hogy Susanna ne tudjon feljelentést tenni a nemi erőszak miatt.



"Kioltott egy életet, mely számára semmit sem jelentett" - húzta alá Kolb-Schlotter, aki szerint Susanna szexuális vágyai kielégítésére kellett az elkövetőnek. Nem egy megrendült menekült tettéről van szó, "használta, megölte, elásta" - magyarázta az ügyész, aki szerint a történtek szinte példátlan kegyetlenségről tesznek tanúbizonyságot.



Ali B. ügyvédje, Marcus Steffel a bíróságon nem kérte a törvényszéket enyhe büntetés kiszabására, csak arra kérte a bíróságot, hogy méltányolják, hogy védence beismerte és bánja, amit tett, s ha lehetne, meg nem történtté tenné. Készen áll, hogy elfogadja a rá kiszabott büntetést, és az utolsó napig le is ülje - húzta alá az ügyvéd.



Susanna édesanyja is felszólalt a bíróságon, s könnyek közt és zokogástól remegve arról beszélt, hogy szerinte nincs megfelelő büntetés azért, amit a lányával tettek, és ami történt, azt soha nem jóvátenni.



"Az engem sújtó csapás életfogytig tart, pedig semmit sem vétettem" - mondta a nő a wiesbadeni tartományi bíróságon. "Susannával együtt a szívem egy darabja is oda" - tette hozzá az asszony.



Ali B. a gyilkosság után családjával külföldre menekült a német igazságszolgáltatás elől, ám az iraki Kurdisztánban sikerült elfogni, és kiadták a német hatóságoknak. Susanna megerőszakolása és meggyilkolása ügyében július 10-én hirdet ítéletet a wiesbadeni bíróság. Emellett Ali B. ellen egy másik büntetőeljárás is folyamatban van, melyben egy 11 éves kislány megerőszakolásáért kell felelnie. Az a per nem nyilvános.