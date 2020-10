Hungarikumokat helyeznek képbe az Ezer Év Parkjában

Egy palack több mint 100 éves tokaji aszú is megtekinthető a mórahalmi Ezer Év Parkjának kiállítóterében, ahol hungarikumokhoz kapcsolódó tárlat várja a látogatókat. A gyulai vár egy eredeti, középkori téglája és II. Rákóczi Ferenc korabeli szablyája is színesíti a tárlatot.

Mint a mórahalmi Ezer Év Parkjának vezető kurátora és szakmai vezetője, Fodor István fogalmazott, kuriózumokból és érdekességekből nincs hiány az intézményben, amelynek új kiállítóterében a magyar értékeket állították középpontba.

Kiállítótér a parkban

Folyamatosan arra törekednek, hogy kínálatukkal színesen, szórakoztatóan tudják bemutatni a történelmi Magyarország gazdag épített és kulturális örökségeit. Ez a cél vezérelte őket akkor is, amikor elhatározták, hogy a fogadóépületben található ko­­rábbi konferenciatermüket mú­­zeumi kiállítótérré alakítják át. Sikerült, és immár a parkba belépést biztosító jegy megvételével megtekinthető a beltéri kiállítás is, amely a magyar értékeket ál­lítja fókuszba. Ugyanakkor, ha a kiállított tárgyak izgalmas történetét kurátori vezetéssel szeretnénk megismerni, erre is adott a lehetőség.

120 éves bor kölcsönbe

A tárlatot több hónapig tartó szervezőmunka eredményeként az intézmény múzeumpedagógusa-történésze, Fodor István állította össze. Szenvedélyesen és lelkesen beszélt a kiállított tárgyakról, de mi az egyik érdekességnél, egy 1901-ben palackozott tokaji aszúnál leragadtunk. István elmagyarázta, hogy a tokaji kaszinó makettje megtalálható náluk, innen a kapcsolat.

A Tokaji borvidék pedig hungarikum, így kapcsolódik ide a bor, amit két évre kaptak kölcsön a tokaji múzeumtól. Egy másik érdekesség az Országház főbejárati részéről lekerült díszítő­darabok, amelyeket két ott dol­­gozótól kapott Fodor István. Olyan történelmi relikviák is a tárlat részei, mint például a gyulai vár egy eredeti, középkori téglája, a Kossuth Lajos te­­metésén viselt gyászkitűző, vagy II. Rákóczi Ferenc korabeli szablyája.

Helyi értékek

Az 1849. október 6-án kivégzett aradi vértanúk egyike volt Damjanich János tábornok. Halála előtt neki is lehetősége volt arra, hogy életében utoljára levelet ír­­jon. A park fogadóépületének belső terében látható kiállítás egyedi tárgyai között ennek a levélnek is megtekinthető egy újraközölt változata. A szakember felhívta a figyelmet a kézírás változására, ahogy Damjanich élete utolsó perceiben egyre erősebben nyomta a tollat és egyre nagyobb betűket használt.

– A hungarikumok gyűjtőmezsgyéjén indultunk el a kiállítás szervezésekor, de a megyei értéktárban szereplő értékeket is megmutatjuk, ilyen a Rózsa Rétes, a Nagyszéksós-tónál ta­lálható bivalyrezervátum és a Homokháti Sokadalom – tette hozzá a szakértő.