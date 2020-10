Az egész település lakossága elfér az új kultúrházban Makó-Rákoson

A külterületi épület szép és korszerű lett, bármelyik városban szívesen fogadnák. A felújítására 32 millió forintot költöttek.

A helyiek már ki is próbálták Makó-Rákos felújított művelődési házát, amit szeptember 7-én mutattak be a nyilvánosságnak. Rákoson, ami jó 14 kilométerre van Makótól félúton Tótkomlós irányába, jelenleg mintegy 80-an laknak. Az ötvenes években épült kultúrház a közösségi életének központja: ott szokás tartani például a közös karácsonyi ünnepségeket, egyéb ünnepi programokat, de családi rendezvényeknek is rendszeresen helyet ad. Mindez azonban veszélybe került, mert az épület állaga erősen leromlott, a falak felvizesedtek, a tető pedig beázott.

32 millióba került

Farkas Éva Erzsébet polgármester arra emlékeztetett, hogy a makói önkormányzatnak fontosak a külterületen élők. Hosszasan sorolta az itteni beruházásokat: buszvárók kivilágítása, tanyák felszerelése napelemekkel, útépítések, templomfelújítás, és most a rákosi művelődési ház renoválása. Ami – és ezért volt itt a megyei közgyűlés elnöke, Gémes László, illetve az egyik alelnök, Polner Eörs – egy nagyobb, a megye által koordinált 400 millió forintos projekt egyik elemeként újulhatott meg a közelmúltban, 32 millió forintot költöttek rá.

Teljes megújulás

A teljes körű, uniós forrásból finanszírozott 32 milliós felújításra a Szak-Ma Center Kft. kapott megbízást, a kivitelező márciusban láthatott a munkához. A cég vezetője, Matuszka István elmondta, kicserélték az elavult ajtókat, ablakokat, rendbe hozták a régi tetőt és az ereszcsatornákat is. A legnagyobb gondot a befolyó esővíz okozta, ezért a szigetelés sem maradhatott el, sőt új aljzatot is kellett készíteni. Kívül-belül újravakolták, festették az épület és új járólapokat fektettek le.

Mindenki elfér

A körzet önkormányzati képviselője, Mágori András, illetve a művelődési ház vezetője, Mészáros Sándorné arról beszéltek, hogy mennyire fontos a rákosiaknak ez az épület.

– A felújítás óta rendszeresen vannak jógaórák, tornafoglalkozások, itt találkoznak a nyugdíjas klub tagjai, de készülnek ismeretterjesztő előadások tartására is – mondta Mészáros Sándorné. Az épület 80 fő befogadására alkalmas.