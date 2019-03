13 millióval segíti a Givaudan a látássérülteket - beszélő tabletet is kölcsönözhetnek

Az irodába vásárolt eszközöket nem csak látássérültek használhatják. Fotók: Nagy Szabolcs/makohirado.hu

– Makón és vonzáskörzetében mintegy 800 látássérült vagy vak ember él, nekik sokat segítenek a mindennapokban a beszélő eszközök. Kinyílik számukra a világ, ha írásban is tudnak másokkal kommunikálni – mondta Csontos-Dér Veronika. – Mindez a felszerelés alkalmas távoktatásra is. Képzéseket tudunk szervezni, nem csak látássérültek, vak vagy alig látó embereknek.

A vakok és látássérültek boldogulását segítő eszközöket vettek abból a 13 millió 220 ezer forintból, amelyet a Látássérültek Délalföldi Egyesülete (Látde) nyert el a Givaudan Hungary Kft. pályázatán. A Látde többek között asztali számítógépeket, Braille-nyomtatót, képernyőolvasót és nagyítót, Braille-számítógépet vett. Emellett öt új asztalt, székeket, laptopokat, valamint 5 kölcsönözhető beszélő tabletet és más segédeszközöket szerzett be a közelmúltban. Ezeket Karkas Mihály, a Givaudan Hungary Kft. ügyvezetője adta át kedden Makón, az egyesület Hollósy Kornélia utcai irodájában. A készülékeket itt – előzetes egyeztetéssel – mostantól bárki igénybe veheti.A makói élelmiszeripari vállalat korábban is segítette az egyesületet – beszélő órát, konyhai mérleget, vérnyomásmérőt tudott beszerezni a Látde –, és Csontos-Dér Veronika elnök, gyógypedagógus figyelmét akkor hívták föl a pályázati lehetőségre, amellyel most élt.A Givaudan piacvezető ízesítő- és illatanyag-előállító a világpiacon. Évekkel ezelőtt hozta létre alapítványát, amely egyrészt a helyes táplálkozást népszerűsíti, és élelmiszerrel segít rászorulókat, másrészt a valamilyen érzékszervük működésében korlátozott embereket támogatja. Karkas Mihály lapunknak elmondta, Makón a Givaudan Alapítvány korábban élelmiszer-csomagokkal segített 300 családnak. A Látde egyesülettel 2017-ben vették fel a kapcsolatot, segítették adományokkal. A helyi üzem tavaly közreműködött abban, hogy az alapítvány kuratóriumához eljusson az egyesület pályázata.