A makói konténerek környékét ráccsal és kamerával védik, hamarosan újabbakat szerelnek fel

Milliókba kerül az adófizetőknek

Az idei közmunkaprogramban Makón 76 ember foglalkozik az illegális szemétlerakók felszámolásával. Egy évvel korábban az év első 10 hónapjában összesen 280 tonna szemetet kellett elszállítania a városnak 4,4 millió forintból. Mindeközben magánszemélyektől 350 kilóig ingyenesen fogadnak a Földeáki út melletti szeméttelepen bármilyen hulladékot, és házhoz menő lomtalanítást is lehet kérni évente négyszer.

– Nemrégiben rászóltam egy emberre, aki megállt a kocsijával a konténereink előtt, és a csomagtartóból nagy méretű nejlonzsákokat kezdett pakolni bele – mesélte a makói Szegedi utcában lakó nyugdíjas, Lénárt István. A határozott fellépés célt ért: az illető visszapakolta a zsákokat az autóba, és elhajtott.– Sajnos volt olyan lakótársam, akit egy hasonló alkalommal életveszélyesen megfenyegetett egy másik autós szemétrakodó – tette hozzá. Megjegyezte: a Szegedi és a Páva utca sarkán lévő konténereknél az ilyesmi úgyszólván mindennapos probléma: alig ürítik ki a szemeteseket, már másnap tele vannak, és a környékük is tele van mindenféle lommal, az üzemképtelen tévétől az ágybetéten és a bútorokon keresztül a háztartási hulladékig szinte mindennel.Tegnap ezeknél a konténereknél éppen rend volt, a városban másutt azonban nem. A Bajcsy-Zsilinszky-lakótelepen az egykori ABC épülete mellett lévő konténerek mellé még matracot is dobtak, a Kálvin és a Tömörkény utca sarkánál lévő konténerek közelében pedig ütött-kopott bútorokat láttunk. Olvasóink panaszai alapján azonban a város más pontjain, főként lakótelepek környékén is hasonló fotókat készíthettünk volna – ha nem tegnap, akkor néhány nappal korábban vagy később, attól függően, hogy hol mikor aktuális az elszállítás.Az efféle szemetelés ellen nem könnyű a védekezés, de mint beszámoltunk róla, Makón megpróbálták: tavaly kísérletképpen több konténert rácsokkal kerítettek körbe, hogy oda csak a lakók hordhassanak szemetet.Ezeken a helyeken meg is szűnt az illegális szemétlerakás. Czirbus Gábor alpolgármester most jó hírt közölt: a városgazdálkodásnál már készül két újabb rács, amelyek közül az egyiket éppen a Szegedi és a Páva utca sarkára fogják kihelyezni hamarosan – a másikat a Szegedi utca 1–3. elé. Czirbus hozzátette, az ő körzetében hamarosan felszerelésre kerülő két új térfigyelő kamera is olyan területeket fog pásztázni, amelyek illegális hulladéklerakóként ismertek. Egyébként a hivatalban szívesen fogadják a lakossági bejelentéseket a szemetelőkről. Az utóbbi hónapokban nem, de mint akkoriban beszámoltunk róla, két éve sikerült eljárást indítani egy hulladéklerakó ellen, akit meg is bírságoltak.