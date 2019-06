A pitvarosi polgármester meghívására sérült emberek csoportja kirándult Nagyérre

– Évek óta nyomon követem az alapítvány munkáját a kö­­zösségi oldalukon. Az in­tézmé­nyekben élő gyerekek és fiatalok életét segítik. Általában hétvégenként szerveznek programokat. Szerettem volna a saját lehetőségeimmel segíteni őket – mondta Radó Tibor, Pitvaros polgármeste­­re.– Magánemberként, nem pedig közszereplőként hívtam meg hozzánk, ide, Csongrád megye szélére az alapítvány által támogatott csoportot egy kirándulásra. Vasárnap érkezett a csoport.A Napos Oldal a Sérült Em­­berekért Alapítvány 1996-ban alakult. Az ország több pontján végzi tevékenységét, a köz­pontja Szegeden van.Céljuk a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, illetve mozgássérült, értelmi fogyatékos, valamint egészsé­ges, de hátrányos helyzetű gyermekek és felnőttek integrálása a társadalomba – olvastuk a szervezet honlapján. Szer­­vez­nek táboroztatásokat, sza­­badidős élményprogra­mokat, amelyekkel ki­­­­moz­dítják otthonukból vagy az intézményből a fiatalokat, felnőtteket. Kutyaterápiás fog­lalkozásokat tartanak, elősegítik a fogyatékkal élők munkaerőpiaci foglalkoztatását. Sorstársi, jogi, szociális ügyekben tanácsokkal látják el az alapítvány célközönségét. Személyi segítő szolgálatukkal kérésre például ügyintézésben, bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban, takarításban, otthoni felügyeletben is rendelkezésre állnak. „Képességpark" és „Ismerj meg, és fogadj el!" projektjükkel igyekeznek minél jobban megismertetni a fogyatékkal élők helyzetét az egészséges fiatalokkal.– Mivel Pitvaroson kevesebb a turisztikai látnivaló, mint Nagyéren, ezért polgármester-kollégámmal megbeszéltük, hogy náluk teszünk kirándulást – tudtuk meg Radó Tibortól.– Jártunk az alkotóházban. Bejártuk Nagyér központi, virágos terét, a Zöld Béka panziót, az udvarán lé­­vő, nemrég elkészült kis tó­­val, majd elsétáltunk az ag­­roturisztikai központba, ahol a legnagyobb örömet az állatsimogatás jelentette a csoportnak. Közvetlen közel mehettek a jószágokhoz, megérinthették a birkákat, kecskéket, pulykákat, más szárnyasokat. Jó volt látni, milyen felszabadultak. A program végén pedig megnéztük a kilátót is. Akit az egészségügyi állapota nem akadályozott, fel is ment. Nagyon jó a lépcső mérete, sok pihenési lehetőség van, vagyis nem megterhelő. Sokáig nézelődtek fent, nagyon tetszett ne­­kik a látvány. Jó volt látni, mi­­lyen mosolygósak voltak – mesélte Radó Tibor. A nagyéri programban szerepelt ebéd, jégkrémezés és üdítőzés is.Radó Tibor elmondta, a tizenévesektől a negyvenesekig több korosztály is jelen volt a csoportban.– Erre a találkozóra eljött a Pitvaroson dolgozó gyermek­védelmis kolléga is. Több év­­vel ezelőtt egy gyermekotthonban dolgozott. Nagyon is­­merős volt neki az egyik fiatal. Egy idő után rájött, hogy a fiatalember gyermekkorában abban a nevelőotthonban élt, ahol ő is dolgozott. Örömteli volt ez a találkozás.