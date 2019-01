Az ország 16 legjobb szakembere szórakoztatta a felüdülésre vágyókat - Makón csaptak össze a szaunák mesterei

– A szaunázásban az a legjobb, hogy itt, mivel mindenkinek csak egy törölközője van, megszűnnek a különbségek az emberek között – mondta Dankovits Zsuzsanna, az országos szaunamester-bajnokság egyik tavalyi győztese. 5 éve, vendégként járt először szaunában – egyébként civilben angoltanár. Ő is részt vett azon a versenyen, amelynek a makói Hagymatikumban rendezték meg az egyik fordulóját a hétvégén. Azt mondta, ahhoz, hogy egy szaunamester jó hangulatot tudjon varázsolni, mindenek előtt egyéniségre van szükség.A verseny makói fordulójára 16-an neveztek be szerte az országból – tudtuk meg az egyik szervezőtől, Verebi Zoltántól. A 7 éve tartó megmérettetés célja mindenek előtt az, hogy népszerűsítse a szaunázás kultúráját – tette hozzá. A szaunamesterek legfontosabb feladata az, hogy mutassanak be egy 15 perces szaunashow-t. Ennek során szabadon választhatják meg, milyen jelmezt viselnek, milyen legyezési technikát, milyen illatokat használnak. A szakember fontosnak tartotta megjegyezni: a makói fürdő adottságai nagyon jók ahhoz, hogy itt színvonalas szaunakultúra fejlődjön ki, és az itteni szaunamesterek is jók.A makói verseny kétnapos volt, szombaton és vasárnap is estébe nyúlóan tartott. Az első napi teljesítményeket a vendégek, a második napit nemzetközi szakmai zsűri értékelte. Az eredményeket hétfőn teszik közzé – egyébként természetesen a Hagymatikum két szaunamestere, Cosa Diána és Haluska Nóra is vállalta a megmérettetést.A szaunában a jó hangulat a legfontosabb. Fotó: Török János