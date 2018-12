Farkas Éva Erzsébet reméli, hogy kevés lesz a választásokig a politikai csatározás

Farkas Éva Erzsébet: A fejlődés záloga a béke, a nyugalom és az egység.

Fotó: Mágori Dániel

– Nem lehet önmagában mérlegre tenni az esztendőt, érdemesebb az egész ciklusról beszélni. Ez az időszak egyértelműen sikertörténet közösségünk életében, hiszen olyan fejlődésnek indult a város, amilyenre évtizedek óta nem volt példa. Mezőgazdasági örökségünk gondozása elengedhetetlen, de új értékeinkről is gondoskodni kell. Makó egyedisége ma mindenekelőtt a Makovecz-örökségben rejlik. Vár osunknak ez adja a sármját, egyúttal a kitörés lehetőségét. A gazdaság, a vállalkozói szféra, a turizmus fejlődése azt jelzi, hogy erre lehet építeni. Az utóbbi években több mint ötszörösére nőtt a szálláshelyek és többszörösére a vendégéjszakák száma. Mindemellett néhány év alatt megdupláztuk a helyiadó-bevételünket, és példátlanul alacsony a munkanélküliség.– A legfontosabbak a fejlesztések: a Hagymatikum bővítése, a Makovecz-épületek felújítása és építése, a vállalkozásoknak biztosított infrastrukturális beruházások, valamint a sport-, az oktatási, a kulturális, az egészségügyi és a városrészi rehabilitációs fejlesztések. Makovecz Imre épített örökségét kiemelten támogatja a kormány. Épp a közelmúltban született kormányhatározat-módosítás arról, hogy a 9,5 milliárdos fürdőfejlesztés két részből áll majd, a második a fürdő területén épülő szálloda lesz. A siker egy komoly együttműködés eredménye: megvan benne a szerepe a város közösségének, a képviselő-testületnek, Lázár Jánosnak és a városvezetést szövetségesének tekintő kormánynak is. Csak így működhet a makói modell sikeresen.– Mi a jövőt építjük. Kapunk kritikákat is a beruházásokkal járó kényelmetlenségek miatt, de az ilyesmi mindig áldozatokkal jár. Ezek a beruházások azonban értéket növelnek, javára válnak a közösségnek, élhetőbbé teszik a várost. A helyi vállalkozásoknak mindenképp a hasznára válik, de ezeknek köszönhetően esetleg több fiatal marad itthon. Ilyen típusú fejlesztésekre a jövőben is szükség lesz Makón. Most a sokmilliárdos beruházásokkal 20-30 év lemaradását hozzuk be, de mindig lesz tennivaló. Oda kell majd figyelnünk arra is, hogy fenntartsuk, ami megépül. Szükség lesz például egy külön költségvetési keretre a Makovecz-épületek állagmegőrzésére.– Az országgyűlési választások egyértelműen kijelölték a továbbhaladás irányát: a makóiak többsége a keresztény, magyar és európai kulturális értékek mentén képzeli el az életét, a jövőjét. Itt, a határ mentén különösen nagy érték a biztonság, az, hogy sikerült megállítani az illegális bevándorlást. A politika számomra addig fontos, amíg értékek kifejezését jelenti, mint például az ország vagy a családok védelme, a vállalkozások támogatása, a gazdaságélénkítés. A látszatpolitizálás helyett a valós eredményekre törekszem. Ha ezt az ellenzék is elfogadja, a szükségképpen meglévő nézetkülönbségekkel együtt is meg lehet találni a további fejlődéshez szükséges alapot. A várost érintő komolyabb döntésekben a testület eddig konszenzusra tudott jutni. Abban bízom, hogy a politikai csatározás kevés időt vesz igénybe a hátralévő időszakban is. A fejlődés záloga a béke, a nyugalom és az egység.– Ezt mindenekelőtt a családommal, a makóiakkal, és az engem támogató politikai közösséggel kell megbeszélnem. Sokan biztatnak, ami nagyon jó érzéssel tölt el. Egyelőre azonban a folyamatban lévő és a most induló beruházások foglalkoztatnak, nem a választások.– Az idei advent kicsit más, mint a korábbiak, hiszen Eszter lányunk megkezdte egyetemi tanulmányait Sanghajban, így nem tud hazajönni karácsonyra, csak január végén. Az adventi koszorút, naptárt sem tudtuk együtt elkészíteni, ahogyan szoktuk. Megbeszéltük viszont, hogy a családunk kéthetente gyújtja meg a koszorún lévő gyertyákat, és mire az utolsó sorra kerül, ő is hazaér. Az igazi karácsonyi fény akkor tölti majd be az otthonunkat. Addig interneten tudunk vele beszélgetni mindennap. A szenteste a megszokott lesz: délután elhozzuk a templomból a betlehemi lángot, a vacsora előtt a Szent Család Liturgiát videóchat segítségével imádkozzuk el együtt Eszter lányunkkal. A karácsony első napja egyébként mindig a családé, a második a barátoké. Utána néhány nap pihenést tervezünk.