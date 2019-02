Levente Péter már régen nem Móka Miki - Feleségével, Döbrentey Ildikóval a jó házasság titkáról beszélt Makón

Levente Péter és Döbrentey Ildikó hisz a házasság teremtő erejében. Fotó: Szabó Imre

Egész héten randevúztak



A Házasság hete szegedi rendezvénysorozatának fő szervezője a Szeged–Csanádi Egyházmegye Pasztorális Helynökség Családközpont volt. Ebben az évben a Randevú egy életen át mottó alatt még több programot szerveztek, mint korábban: 14 szervezet 15 rendezvényén körülbelül kétezren vettek részt, beleértve a nyitómisét és záró istentiszteletet is. Több program is telt házat vonzott, leginkább azokon a rendezvényeken teltek be a helyek, amelyek regisztrációhoz voltak kötve. A legnépszerűbb programok azok voltak, ahol egyéni és páros élményeket szerezhettek a résztvevők, nagy érdeklődés övezte az interaktív beszélgetős előadásokat is. A Házasság hetének mottója teljesült a héten: több alkalmat is kínáltak a pároknak a randevúzásra.

– A testi, a lelki és a szellemi egyensúlyra törekszem – mondta Levente Péter színész, rendező és tanár, aki feleségével, Döbrentey Ildikóval együtt tartott előadást – ahogy fogalmazott, lelkiderű-gyakorlatot – a hétvégén Makón. Nagy sikerű fellépésük a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi szervezete által szervezett, a Házasság hetét köszöntő makói programsorozat záróakkordja volt. S hogy miért fontos az egyensúly? – Azért, hogy ne higgyünk a kísértésnek, ami azt mondja, lehetek fiú is meg lány is, vagy ha úgy tetszik, egyes vagy kettes számú szülő. A házasságban a legfontosabb a hűség, a következetesség, a biztonság – tette hozzá magyarázatként.A művészházaspár 2008-ban a Házasság hete első arca volt, és azóta is lelkes pártolója a rendezvénysorozatnak. Valamit tényleg tudhatnak a boldog párkapcsolat titkáról, hiszen már 51 éve tartoznak össze elválaszthatatlanul. – A mai napig cigaretta-, alkohol- és nőfüggő vagyok – vallotta meg Levente Péter. De hozzátette: mindenben mértékletes. Őt részegen még soha nem látta senki, amikor pipázik, azzal sem zavart soha senkit, és bár sokszor lett volna alkalma élni a lehetőséggel, mindig hű volt a feleségéhez. – Én hűséget fogadtam. Bókolni lehet egy másik nőnek, de udvarolni nem – szögezte le.Felesége, Döbrentey Ildikó írónő ezt azzal egészítette ki, hogy szerinte a házasság két szerelmes ember nagylelkűségének a művészete. – Alkotjuk egymást és közben magunk is alakulunk, így formálódik az élet napról napra – mondta. Úgy gondolja, ebben nagyon sok erő rejtekezik. Egy ember egyedül gyenge, kettő együtt erősebb, feltéve, ha figyelnek egymásra, és felelősséget, áldozatot is vállalnak egymásért, ha kell. – Én olyan fiút kerestem, aki nem csupán tetszik nekem külsőre, de akivel beszélgetni is tudok, akinek vannak elvei, amelyekért bátran kiáll. Tulajdonképpen egy lovagot kerestem – mosolyodott el. És azt kívánta, hogy minden lány találja meg a maga lovagját.