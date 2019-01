Makónak békére lesz szüksége 2019-ben

– Makó számára 2018 sikertörténet volt, és ezt mások mondják rólunk – mondta tegnap este hagyományos újévi köszöntőbeszédében Farkas Éva Erzsébet, Makó polgármestere. Úgy vélte, a város 2014-ben óriási lehetőséget kapott a fejlődésre, és ezzel tudott élni. Ennek titka pedig az, hogy mindenki az önös érdekeket félretéve, együtt építi a Dél-Alföld legdinamikusabban fejlődő mintavárosát.Hozzátette, a további előrelépés legfontosabb záloga a béke és a nyugalom. A polgármester szerint Makónak 2019-ben is elsősorban egységre, párbeszédre, illetve empátiára lesz szüksége, a kihívásokkal pedig higgadtan és bátran kell szembenézni. Szólt az idei évben várható választásokról is. Azt mondta, az országos politikával csak annyiban szeretne foglalkozni, amennyiben az Makó számára fontos, illetve értéket hordoz. Arra biztatott, hogy dúljon bármekkora vihar is, senki ne tévessze szem elől családja, közössége iránytűjét.A polgármesteri köszöntő a szokásoknak megfelelően az Erdei János Sportcsarnokban rendezett újévi koncert előtt hangzott el, amelyen a Magán Zeneiskola koncert-fúvószenekara lépett fel Csikota József vezetésével – a régi tanítványok közül is sokan szerepet kaptak a parádés műsorban. Elhangzott: idén az újévi koncert hagyománya éppúgy negyedszázados, mint a zenekar, amelyet ez alkalomból tortával is köszöntöttek. Az est sztárvendége Vastag Csaba volt, aki kamaraegyüttesével szórakoztatta a szép számú közönséget. A hangversenyt követően tűzijátékot rendeztek a Csanád vezér téren.