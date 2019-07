Elektromos buszok járnak majd Mórahalom és Zsombolya között

Az E-transport program nyitókonferenciáját tartották meg a közelmúltban az Aranyszöm Rendezvényházban, amelyen Mórahalom és romániai projekt­partnere, Zsombolya ismertette a terv részleteit. A kezdeményezés a megújuló energiaforrásokat és az energiatakarékosságot helyezi a középpontba. A környezettudatos beruházások mellett a tervek szerint a két vá­ros között menetrend szerinti autóbuszjárat is indul majd.



– A projekt rövidített címe az E-transport, ami az elektromos közlekedésre vonatkozik. Mindkét települé­sen elektromos buszokat szerzünk be, Zsombolyáról me­­netrendszerű járat indul Mórahalomra, itt pedig helyi elektromos kisbusszal tudjuk majd megmutatni a látogatóknak településünk attrakcióit – magyarázta Stampf Mariann, a Móra-Tourist ügyvezetője.



Az eseményen Zsombolya polgármestere, Darius-Adrian Postelnicu a 11 ezres várost mu­­tatta be. A programra fordított összeg több mint 400 ezer euró. Ebből vásárolják meg a 23 személy szállítására alkalmas kis­­buszt és alakítják ki az elektromos feltöltőállomást.



(Lead-képünk illusztráció - a szerk.)