Orbán Viktort méltatja a nemzetközi sajtó

Orbán győzelme Brüsszel felett – kezdte cikkét az Il Giornale, figyelt fel rá a Mandiner. Az olasz konzervatív napilap arról ír, hogy az Európai Bizottság mintegy 13 milliárd euró közvetlen forrást készül Magyarországnak juttatni. Mint a cikkben olvasható, az Európai Unió igyekszik egyhangú támogatást szerezni költségvetésének év végi emeléséhez, ennek kapcsán pedig megemlítik, hogy az idő fogy, és Orbán egyre közelebb kerül személyes győzelméhez.

A Financial Times is megírta, hogy jöhetnek az EU-s pénzek Magyarországra, azzal a feltétellel, ha hozzájárul Ukrajna támogatásához. A brit lap szerint is a költségvetés növeléséhéhez szükséges támogatás megszerzése az Európai Bizottság célja, ez azonban győzelmet jelentene Orbán Viktor számára, aki korábban többször hangoztatta: addig nem járul hozzá az uniós költségvetés növeléséhez, amíg hazánk hozzáférését blokkolják.