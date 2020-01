Az FBI őrizetbe vette egy neonáci szervezet három feltételezett tagját

Az FBI arról számolt be, hogy a három férfi a fehér felsőbbrendűséget hirdető, The Base nevű neonáci csoport tagja. A tájékoztatás szerint már egy ideje megfigyelték a szervezet internetes kommunikációját, amiből kiderült, hogy az érintettek kisebbségek elleni erőszakcselekményekről, illetve egy faji háború kirobbantásáról beszéltek.

