Elgázolt egy gyalogost a vonat Martonvásárnál

A Kőbánya-Kispestről Székesfehérvárra tartó G43-as járat (3544-es vonat) Martonvásáron a Határ utcánál elütött egy gyalogost – számolt be közosségi oldalán a MÁVINFORM. A vonat utasainak az átszálláskor az érdi tűzoltók segítettek.

Az átjáróban a fény- és a félsorompó is megfelelően működött, a közút és a gyalogosok felé tiltó jelzést mutatott – olvasható a Mávinform bejegyzésében, ahol kitértek arra is, hogy

a helyszínelés ideje alatt, várhatóan 17 óráig, Martonvásár és Kápolnásnyék között a vonatok csak egy vágányon közlekedhetnek. A székesfehérvári vonalon a menetidő 20-30 perccel is megnőhet, és járatelmaradásokra is számítani kell – írta az Origo.

Az átszállásnál szükség volt a katasztrófavédelmisek közreműködésére

A Székesfehérvárra tartó vonat utasainak segítettek az érdi hivatásos és a helyi önkéntes tűzoltók Martonvásáron, Gábormajor közelében, egy vasúti átkelőnél.

A szerelvény baleset miatt nem tudott továbbmenni, így a rajta utazó mintegy háromszázötven embert mentesítő vonat vitte tovább.

Az egységek az átszállásban segítettek nekik – írták a katasztrófavédelem honlapján.