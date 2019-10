Több embert lelőttek egy brooklyni klubban

Négy férfi meghalt, többen pedig megsérültek, amikor valaki lövöldözni kezdett Brooklynban, egy nightclubban, helyi idő szerint reggel 7 óra után. A klubban legalább 15 ember volt a támadáskor – írja az Origo.

A lövöldözés az Utica Avenue 74 szám alatt történt. A CBS News szerint a négy halálos áldozatot az engedély nélküli klubban találták meg. 32 és 49 év közöttiek voltak, ketten brooklyniak.

USA: Four dead, three wounded in Saturday morning #Brooklyn shooting pic.twitter.com/uPyhFGwpEt

Egy nő és két férfi súlyosan megsérült, de állapotuk nem életveszélyes. A nőt és az egyik férfit lábon lőtték, a másik férfinek a karját találták el. A Daily Mail szerint rajtuk kívül még egy ember megsérült menekülés közben. Az összes áldozatot kórházba vitték.

4 dead and 3 wounded in today's #Brooklyn shooting; no arrests made, as per #NewYork City police pic.twitter.com/ACXCmdm2Cr

— Dinkar Singh Rawat (@dinkarsr11) October 12, 2019