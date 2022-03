Jó hírünk van azok számára, akik a november 9-én elmaradt Bereczki-koncert új időpontját várják. A Rómeó és Júlia és az Elisabeth sztárja március 22-én, kedden 19 órától látható-hallható az IH-ban. A 2004 óta szólókoncertjeiről is ismert énekes lapunk kérdésére elmondta, a dalmagyarázattal, vicces történetekkel megtűzdelt produkcióban saját szerzeményeit adja elő. De nem csak énekelni fog: például viccesen mesél a dalszerzés és a dalírás közötti különbségről.

– Érdekes kettősség vonul végig a műsoron: a másfél órában az is megtalálja a számítását, aki kikapcsolódásra vágyik, és az is, aki éppen ellenkezőleg, nem akar kiszakadni a hétköznapok valóságából. A legtöbb dalom a járvány és a háború közelsége miatt új értelmet, többletjelentést hordoz magában. Ilyen például a Közel című szerelmes dalom, ami most az egymáshoz tartozás más síkját is megénekli; ezt szintén hallhatja a szegedi közönség – mondta ízelítőül Bereczki Zoltán. Az ismert slágereket – Kerek egész, Szállj velem – sem nélkülöző akusztikus koncert sava-borsát zenész barátai, Bubenyák Zoltán (zongora) és Balogh László (dob) adják. Lesz egy kis Sztárban sztár-meglepetés és sok játékosság. A kőbányaiak a napokban láthatták a műsort, rengeteg pozitív visszajelzés érkezett a közönségtől.

A hölgyek körében mindig is nagy népszerűségnek örvendő művész pályafutása első tíz évében nyaranta megfordult Szegeden. Többek között a Rómeó és Júlia, az Elisabeth, a Mozart című musicalek címszerepeiben lépett fel a Szegedi Szabadtéri Játékok színpadán. Számos kedves helyszín, emlék köti a városhoz, volt, hogy Pécsről – az idő szorítása miatt – repülőgéppel érkezett meg az Elisabeth Dóm téri előadására.

Egyébként a rajongók nap mint nap láthatják kedvencünket, aki reggelente televíziós műsorvezetőként tűnik fel a képernyőn. A színházba járók pedig a Dolgok, amikért érdemes élni című, Duncan MacMillan-féle monodráma szereplőjeként találkozhatnak Bereczki Zoltánnal.