Gyere Szentesre, itt egész évben megéri palincsozni

Palincsozni csak a szentesi, illetve a Vásárhely és környéki gyerekek szoktak, a többiek libikókáznak. Nem véletlen, hogy a palincsról kapta a nevét a szentesi játékbolt is, ahol most 20 százalék kedvezménnyel puzzle-készletet, 10 százalék kedvezménnyel pedig járműveket vásárolhatsz! Emellett a készlet erejéig több játéktípus is akciós. És ez nem minden: március 16–31-ig egy 10 ezer forintos vásárlási utalvány talál gazdára a Palincs Játék-Tér vevői között.

Tombol a puzzle-mánia Roppant divatos mostanában a 3D puzzle: híres épületek, menő járművek makettjeit építheted meg úgy, hogy a minőségi alapanyagokból készült, kivágott sablonokból saját magad dekorálhatod a szobádat, irodádat, vagy a gyerek szobáját. Mindenki irigyelni fogja a menő kivitelezésű kirakókat: a saját Eiffel-tornyodat, motorodat vagy akár dinoszauruszodat. A Palincs Játék-Térben most 20 százalék kedvezménnyel vásárolhatsz puzzle-t, de ezenkívül még sok-sok termékhez akciós áron jut-hatsz hozzá március 18-tól 30-ig, illetve a készlet erejéig! a készlet erejéig! Válogass a puzzle-kínálatból! Palincs: minden, ami játék – Bébijátékok – ki-be rakogatós, tapintható, hangot adó játékoktól a tologatható, húzogatható játékokig! – Alkotó-, kreatív játékok – kézműves technikákat megismertető játékok, számfestők, különleges, kisgyerekeknek készült festőszettek, kirakók, varró- és horgolókészletek. – Társasjátékok – családi társasjátékok, pikáns partijátékok, kvízjátékok, szabadulószobák, stratégiai és pszichológiai társasjátékok. – Montessori játékok – természetes anyagokból készült játékok, önálló játékra inspiráló játékok, érzékszervi játékok. – Tudományos, természet-és ismeretterjesztő játékok – felfedező, tudományos, kísérletezős játékok. – Fejlesztő-, gyakorlójátékok, tanulást segítő játékok, eszközök Palincs Pontok pont Neked Alig akad olyan szentesi vagy Szentes környéki vásárló, akinek ne lenne Palincs Pontok pontgyűjtő kártyája, amellyel olcsóbban vásárolhat játékokat. Már a 2000. vásárló is megkapta a pontgyűjtő kártyáját! A Palincs Játék-Tér visszatérő vásárlói pontgyűjtő kártyán gyűjthetik a (5000 Ft feletti) vásárlásaik után kapott Palincs Pontokat. Mindössze 4 darab pontot kell összegyűjtened ahhoz, hogy az 5–10 százalékos kedvezmény érvényesíthető legyen. Minőségi játékok A Palincs Játék-Tér törekszik arra, hogy minőségi és igényes játékokat kínáljon. Árai követik az interneten elérhető árakat, nem kell pluszfelárat fizetni a személyes vásárlási élményért. A vállalkozás számára kiemelten fontos az óvodák és az iskolák támogatása, amelyeknek kedvezményeket biztosít. Az óvodákban játékbemutatókon viszik közelebb a pedagógusok számára az újdonságokat: megismerkedhetnek az ajánlott játéktípusokkal, játékmárkákkal. A játékbolt alkotóversenyeket és -eseményeket szervez azért, hogy ösztönözze a gyerekek kreativitását és fejlődését. Az a célja, hogy pozitív és inspiráló játékélményt nyújtson minden vásárlójának, miközben hű marad az elérhető árakhoz és a közösség támogatásához. Látogass el játékboltunkba! Várunk szeretettel!

Címünk: 6600 Szentes, Petfőfi u. 3. (Színház mellett)

https://palincsjatek.hu/ Nyitvatartás:

Hétfő–péntek: 8.00–17.00

Szombat: 8.00–12.00

Vasárnap: zárva

