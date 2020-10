Átadták a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjakat

1937-ben Szent-Györgyi Albert – máig egyetlen magyar tudósként hazai kutatásaiért kapott természettudományos Nobel-díjat. A Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány a professzor tudományos eredményeinek felsorolása mellett úgy tiszteleg a C-vitamin felfedezőjének önzetlen humanitása előtt, hogy hagyományteremtő céllal 2017-ben létrehozta a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjat.

Szent-Györgyi a ’30-as évek elején izolálta a C-vitamint, amiért 1937-ben Nobel-díjat kapott. A C-vitamin az egyik legfontosabb alapvitamin, melynek segítségével megőrizhetjük egészségünket. Szent-Györgyi élethez viszonyulását és jellemét tükrözi, hogy a C-vitamin felfedezését, annak molekuláris összetételét azonnal megosztotta a világ tudósaival, így rövid időn belül mindenki számára elérhetővé vált. A nevével fémjelzett Díj, a Professzor életfilozófiáját hivatott továbbvinni. A jelölt orvosokat ebben a szellemiségben díjazták.

Dr. Jójárt Ferenc, a díj főtámogatója, a Goodwill Pharma tulajdonosa a virtuális térben gratulált: „Szívből gratulálok az idei díjazottaknak! Sajnálom, hogy személyesen nem fejezhetem ki elismerésemet, de a helyzet most így kívánta. Ez a világjárvány is bebizonyította, amit már eddig is tudtunk: az egészségügyben dolgozók a hétköznapok legnagyobb hősei.” – mondta. Majd kiemelte, hogy a járványhelyzetben most még inkább felértékelődik Szent-Györgyi szellemisége: a megelőzés, az immunrendszer erősítése.

A Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány munkáját, a Díj gondozását a Professzor özvegye, Marcia Szent-Györgyi vidóüzenetben köszönte meg, valamint gratulált a díjazottaknak. Az Alapítvány idén három új díjkategóriát is indított, ezzel is felhívva a figyelmet az Egészségügyi területek fontosságára.

„Sajnos azt hiszem, mindenkinek ismerős a helyzet, amikor egy szerette vagy saját maga szorul egészségügyi ellátásra. Elveszettnek és kiszolgáltatottnak tudjuk érezni magunkat, hiszen számtalan olyan helyzet van, amin csak egy jól képzett, lelkiismeretes orvos tud segíteni. Köszönetem szeretném kifejezni partnereinknek, akik támogatták az alapítvány munkáját annak érdekében, hogy évről-évre megköszönhessük az orvosok és az egészségügyi dolgozók áldozatos munkáját.” – mondta Dr. Kardos Mária, a Goodwill Pharma az Egészségért Közhasznú Alapítvány alapítója.

