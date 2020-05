Az Ön otthona biztonságban van? Beszéljünk az új és a meglévő lakásbiztosítási szerződésekről!

Van már lakásbiztosítása? Ha igen: mikor ellenőrizte a szerződését utoljára? Ha nem: miért és hogyan kell ezt minél hamarabb pótolnia?

Képzelje el a lehető legrosszabb szituációt. A családi ház, az otthon, amit éveken keresztül épített, egyetlen baleset vagy természeti csapás miatt teljesen lakhatatlanná válik. A rengeteg személyes tárgy iszonyatosan nagy érzelmi értékkel bírt, amit semmi sem tud pótolni, de van még valami, ami miatt összeszorul erre a gondolatra az ember gyomra. Az anyagi kiszolgáltatottság.

Egy új otthont kéne felépíteni a semmiből, hogy a család ne maradjon fedél nélkül: ennél nagyobb stresszt nehezen lehetne elképzelni. Ha nincs semmi, ami enyhíthetné az anyagi kárt, az egyet jelent a teljes padlóra kerüléssel. Pedig a lehetőség mindenkinek elérhető, hogy ezt elkerülhesse.

„Velem ez úgysem fog megtörténni”

Biztos ebben? Persze, nem nagy a valószínűsége, de tudja vállalni azt a kockázatot, hogy mégis a fentebb lefestett helyzetbe kerül? És félreértés ne essék, a lakásbiztosítás nem azt jelenti, hogy az otthonunk a szerződés megkötésének pillanatától kezdve biztonságban van, hanem azt, hogy ha megtörténik a baj, akkor a családnak legalább az anyagiak miatt nem kell pánikba esnie. De nem is kell a legrosszabbat feltételezni: akár csak egy villámcsapás, vagy betörés is komoly terhet jelenthet, ami enyhíthető a megfelelő biztosítással.

FONTOS: ha változik a lakás, változik a szerződés is

Amit rengetegen elfelejtenek a biztosítások kapcsán, hogy a szerződés aláírását követően is kell foglalkozni velük. A lakásbiztosításokra ez kifejezetten igaz, ugyanis ahogy az évek telnek, általában minden otthon változik.

A biztosítási szerződések az ingatlan értékének meghatározásával is járnak: amennyiben ez az idő előrehaladtával növekszik (pl. felújítás, utólagos hőszigetelés, hozzáépítés stb. miatt), akkor értelemszerűen a korábban megállapított biztosítási összeg már nem fogja fedezni az újjáépítési költségeket. És ettől függetlenül a manapság jellemző munkaerő és anyagköltség-növekedés is hatással van az újjáépítéssel járó kiadásokra, ami komoly különbségekhez vezethet egy például 5 éve kötött szerződésnél. De ugyanez igaz fordított esetben is: ha a ház értéke csökken, mondjuk a karbantartás hiányából fakadóan, a biztosító akkor is csak az aktuális értéket fogja figyelembe venni kártérítéskor.

A megoldás: rendszeresen át kell nézni a lakásbiztosítást, hogy valóban ne érjenek ezzel kapcsolatban meglepetések.

Manapság könnyebb lakásbiztosítást kötni, mint valaha

Az internet adta lehetőségeknek köszönhetően akár már otthonunk kényelméből, online is ki tudjuk választani a megfelelő biztosítást, sőt a szerződéskötési folyamatot is elindíthatjuk. Persze a nagy kérdés ilyenkor az, hogy el tudunk-e igazodni a rengeteg különböző termék között. Ez az a pont, ahol érdemes szakértő biztosítási alkuszok segítségét igénybe venni.

Egy olyan, lakásbiztosításokkal foglalkozó cég, mint a Pannon-Safe (amely szegedi irodával is rendelkezik) legnagyobb előnye, hogy nincs egyetlen pénzintézethez kötve: alkuszai szabadon válogathatnak a teljes magyar piac kínálatában, így pedig valóban a legjobb ajánlatokat tudják az ügyfeleik számára kínálni.

Kérje szakértők segítségét, amennyiben lakásbiztosítást akar kötni!

A kulcsszó a személyre szabottság: a legtöbb lakásbiztosítási szerződés mellé kiegészítő biztosításokat is választhatunk, amik valóban a mi egyedi igényeinket szolgálják ki.

Belefoglalható a szerződésbe gépjármű assistance, háziállat-biztosítás, vagy akár vandalizmus (pl. graffiti) okozta károk elhárítására fordítható termék is: minden csak azon múlik, hogy mennyire körültekintően választunk.

Ha döntés előtt áll, bátran használja a Pannon-Safe oldalán található online kalkulátort, ha pedig kérdése van, akár telefonon is felveheti kapcsolatot szakértőikkel, vagy Szegeden található irodájukban is felkeresheti őket.

