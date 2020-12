Látott már fényre változó szemüvegkeretet? Az Erényi Optikákban keresse!

Nyolcszögletű kerekedőről hallottunk már, de nyolcszögletű napszemüvegről?! A Kárász utcai és Széchenyi téri Erényi Optika most érkezett, új kollekciójában ez is van, no meg fényre változó szemüvegkeret.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre A divat folyamatosan változik- ez alól a szemüvegek világa sem kivétel. Ismét az örök értéket képviselő, klasszikus keretek hódítanak a világ vezető szemüvegmárkáinál. A most érkezett darabokat meg is nézheti az Erényi Optikában, ahol trendi keretek közül is válogathat – például rövid időn belül a fiatalok kedvence lehet a fényre változó színű keret, vagy a nyolcszögletű napszemüveg. Utóbbi máris roppant népszerű, habár ilyet még a szakmájában elismert, sokat megélt, 82 éves Dr. Erényi Györgyné Julika sem látott. Pedig a szaküzlet alapítója 60 éve dolgozik látszerész mesterként. A mai napig aktív szakember optikájában mind a munkatársak, mind a vásárlók a pandémia ellenére is bizakodóak, betartják a járvány miatti előírásokat. Az Erényi Optika zavartalanul működik, bár a vásárlási szokások egyértelműen megváltoztak: a hobbivásárlás, a ráérős nézelődés ma már nem jellemző, a vevők sokkal inkább célirányosan keresik a kereteket. Erre biztat a szaküzlet is, hiszen minden egyes felpróbált szemüveget csak fertőtlenítés után tesznek vissza a polcra. Ez nem kis feladat, tekintve, hogy közel 8 ezer keret sorakozik fel az üzletben. A nagy múltú optikában a hét valamennyi munkanapján szemészek és optometrista szakemberek vizsgálják az előzetesen bejelentkezett pácienseket. Az itt végzett, általános szemkorrekciós vizsgálat alapján felírt szemüveglencsét a szaküzlet megtervezi, legyártatja, lecsiszolja, miközben munkájára 100 százalékos garanciát vállal. Sürgős esetben akár egy nap alatt készít szemüveget. Az Erényi Optika alapos munkát végez: a vevőt mindenek előtt kikérdezi szemüvegviselési szokásairól, a kiválasztott keretet beszkenneli, megtervezi és legyártatja a lencséket, majd a legmodernebb technológiát alkalmazva végleges formátumúra csiszolja a lencsét. A folyamat sikere bizony a csiszoláson múlik- ehhez kell a sokéves tapasztalat! Nem ritka, hogy a vásárló 30-40 szemüvegkeret felpróbálása ellenére sem tud választani, ilyenkor nem szabad feladni! Legközelebb újult erővel, másik kísérővel könnyebb lesz a döntés. Az i-re a pontot a szemüvegkiadás teszi fel, ezért tanácsos a vásárlónak erre legalább félórát szánnia. A szaküzlet nem csak elkészíti a szemüveget, javítja is. A hiányzó elemeket pótolja, beszereli. Napszemüvegei, keretei széles választékban állnak a vevők rendelkezésére. Elérhetőség: Erényi Optika Szeged, Kárász utca 15. – ️62/424-608

Szeged, Széchenyi tér 5. – ️62/424 268

www.erenyioptika.hu