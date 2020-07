Ordíts rá a városra, ha mersz! A Törpe Tetőről

Ha nem lenne elég a pompás kilátás, a szokatlan helyszín nyújtotta, szédítő életérzés, itt jön a ráadás: augusztusban is remek fellépők landolnak a Törpe tetőteraszán! Szállj be a liftbe, és vegyél részt a Kávészünet zenekar költői Red Bull Pilvaker estjén! Ragadj mikrofont, és mutasd meg magad a Slam Poetry Showcase & Open Mic rendezvényen!

Hová kell menned, ha kíváncsi vagy a májusban megnyílt vendéglátóhelyre? A szegedi közönség számára megnyílt, kétszintes vendéglátóhely a belváros szívében, az Anna-kúthoz közeli, régi kis Tesco mellett fogad. Itt akkor is van élet, amikor a város már nyugovóra tért. Hétfőtől vasárnapig a tetőterasz részen 16 órától hajnal 2-ig, a földszinten hajnali 4-ig várják a vendégeket.

Augusztus 6-án 18 órától a JATE Sikersztorik és az Iventer a magyar költészet remekeit feldolgozó Kávészünet zenekart, valamint a költészetet modernizáló Red Bull Pilvaker ötletgazdáját és tagjait látja vendégül a Törpe Tetőn.

Itt lesz Popovics György, a Kávészünet zenekar frontembere, Takács Ákos, a Red Bull marketingvezetője, a Pilvaker létrehozója, Eckü, a Hősök egyik szabadszájú rappere, illetve Járai Márk, a Halott Pénz különleges hangú énekese.

Vajon mit jelent számukra a költészet, az irodalom, vagy éppen a kultúra? Milyen szerepe van ezeknek a zenében? Mennyire fogékonyak az emberek a költészetre? A beszélgetésből kiderül.

Szeged legkirályabb slammerei augusztus 13-án 18 órakor ismét birtokba veszik a Törpe Tető színpadát a Tetőzés 2.0 // Slam Poetry Showcase & Open Mic est apropóján. A showcase fellépői: Munding Kamilla, Galló Bence, Bárány Bence, Mészáros Péter, Nagy Sándor és néhány meglepetésvendég…

Az este végén Te is mikrofon elé állhatsz! Belépő: 1000 forint. A férőhelyek korlátozott számban érhetőek el. Az online jegyértékesítési rendszer 250 Ft kezelési költséget számol fel. Az esemény napján 17:00-tól van jegyvásárlási lehetőség.

Nyugi, jó helyed lesz! A tágas, akár 100 fő leültetésére is alkalmas, napernyőkkel ellátott, mediterrán hangulatú tető roppant kedvelt, hétvégén szinte csakis asztalfoglalással juthatsz asztalhoz. A páratan kilátás különlegessé, a pálma- és narancsfák barátságossá varázsolják a méretes pulttal is rendelkező tetőt. Szeged esti fényeihez a Törpe Tető hangulatkivilágítása is hozzátesz, és a zenei aláfestés sem marad el.

Ha nincs elég bátorságod a slammerkedéshez, először is látogass el a pulthoz! Prémiumkategóriás csapolt sörök mellett üveges borok, tömények széles választéka sorakozik a pultban. Hétvégente koktélokkal egészítik ki a repertoárt.

