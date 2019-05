Precíz tervezés, profi fogbeültetés

(X)

Smile Dent Fogorvosi Centrum

6724 Szeged, Teréz utca 14/b

Telefon: +36-70/703-4663

http://smiledent.hu 6724 Szeged, Teréz utca 14/bTelefon: +36-70/703-4663

– Ha fogat is kell húzni az implantátum behelyezése előtt, akkor másfél óra alatt végzünk, foghúzás nélkül mindössze 10-20 percig tart az érzéstelenítésben végzett beavatkozás – magyarázza a technológiáról dr. Antal Márk, a Smile Dent Fogorvosi Centrum vezetője, hozzátéve, a kötelező CT után jön a számítógépen történő 3 dimenziós tervezés, majd a műtét. Az ellenőrzésekkel tűzdelt 3 hónapnyi gyógyulási idő után lenyomat készül a begyógyult ínyről és a behelyezett implantátumról. Ez alapján készül el 1-1,5 hét alatt az új fog, amely rendeltetésszerű használat, megfelelő szájápolás és rendszeres fogászati kontroll mellett évtizedekig is kiszolgálhatja viselőjét.Az eljárás azoknak ideális, akik 1-2 fogat szeretnének pótolni, de szakértő kezekben e technika révén nagyobb mértékű fogpótlás is könnyedén, minimális kellemetlenséggel elkészíthető.– Az ínyt feleslegesen nem vágjuk fel, csupán a 3 dimenzióban elkészült sablont helyezzük a fogsorra, és a milliméter pontossággal megtervezett navigáció alapján fúrjuk meg az állkapcsot, illetve a megadott pozíció alapján helyezzük be az orvosi titánból készült implantátumot. A lényeg a tervezésben rejlik: a műtét a lehető legbiztonságosabban, minimális kockázattal történik, „mellé lőni" nem lehet. A Smart Guide-technológia a legfejlettebb megoldás a hiányzó fogak pótlására, ezért érthető is, hogy klinikai kutatásokban folyamatosan teszteljük továbbfejlesztését.A hagyományos implantációs eljárásban a komplikáció esélye jóval nagyobb, a beavatkozás közben egy váratlan idegsérülés akár maradandóvá is válhat. A műtéti sablon használatának és a tervezés pontosságának hála ez a kockázat minimalizálható, illetve elkerülhetőek az utólagos kiegészítő beavatkozások is.– Azt ugyanakkor fontos tudni, hogy az implantátumra készített fogpótlás nem fáj, ezért viselője észre sem veszi az esetleges gyulladást, emiatt fontos félévente megjelenni kontrollvizsgálaton. Az életmód, a megfelelő szájhigiénia és a fogak tisztítása alapvetően befolyásolja az implantátumok használati idejét – teszi hozzá dr. Antal Márk.