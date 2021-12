Gőzerővel dübörög a rövidpályás úszó- világbajnokság az Egyesült Arab Emírségek fővárosában, Abu-Dzabiban. A magyar válogatott tagjai között egyetlen utánpótláskorú versenyzőként szerepelhet a Haász SZUE tehetsége, Pádár Nikolett. A szegedi úszó a hétvégén nem versenyzett, de akadtak olyan futamok, amelyekben szurkolhattunk a mieinknek.

Egy pozitív koronavírusteszt és tíznapos karantén letöltése után vágott bele a nagy utazásba Szabó Szebasztián, aki 50 méter gyorsúszáson a formavisszaesése ellenére bejutott a középdöntőbe szombaton. A délelőtti program során Holló Balázs 100 vegyesen nem jutott tovább az előfutamon, Szabó-Feltóthy Eszter pedig a 200 hát első felvonásában kapitulált.

Délután aztán Szabó Szebasztián a fináléba is beverekedte magát, miután az 50 gyors középdöntőjében 6. legjobb időt ment, míg a visszalépések miatt 800 méter gyorson döntőzött Késely Ajna a 8. lett.

Vasárnap délelőtt az 50 méter pillangón nemrégiben világcsúcsot beállított Szabó természetesen döntőbe jutott, míg Késelynek ugyanez 400 gyorson nem sikerült.

Délután Szabó Szebasztián 7. lett 50 gyorson, érte az 50 pille ma délutáni döntőjében szurkolhatunk még. Ma már szoríthattunk Pádár Nikolettért is, aki 3.30-tól az akár éremre is esélyes 4x200 méteres női gyorsváltó tagjaként ugorhat medencébe a szám előfutamában, és ha a csapat továbbjut, akár a 12 órakor kezdődő döntőben is bizonyíthat.