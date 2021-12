120 órás ingyenes nyelvtanfolyamokat szervezett megyeszerte a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum. A Széchenyi 2020 program ke­­retében mintegy 150 millió forint támogatás segítségével valósult meg az „Idegen nyelvi készségek fejlesztése a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrumnál” című projekt. A központ által tizenhét Csongrád-Csanád megyei településen szervezett 120 órás ingyenes nyelvtanfolyamokon 1001 fő tanult idegen nyelveket, túlnyomó többségben angolt, de német csoportok is indultak. A projekt zárórendezvényén Kincses Tímea, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum főigazgatója a nyelvismeret előnyeit sorolta kiemelte, hogy a nyelvtudás a munkaerőpiaci elhelyezkedés esélyeit is javítja.

– A projekt célja az volt, hogy minél több embernek adja meg a nyelvtanulás lehetőségét teljesen ingyen. Így olyanok is hozzáfértek az idegennyelv-oktatáshoz, akik korábban nehezen jutottak hozzá ehhez. A résztvevők jó része hátrányos helyzetű, idős vagy alacsony iskolai végzettségű volt – számolt be Kovács Attila, a projekt szakmai vezetője.

Mint megtudtuk, a résztve­vők csaknem fele az alapnyelvtudáshoz jutott hozzá, de mellettük „újrakezdők” is je­­lentkeztek a tanfolyamokra, akik felfrissítették a tudásukat, illetve sok embert sikerült eljuttatni a középfokú nyelvvizsga kapujához is. Kovács Attila hozzátette, a projekt zárásaként egy módszertani útmutatót is összeállítottak, valamint az oktatás során használt anyagokból egy feladatbankot is létrehoztak.