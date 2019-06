A Szent Mihály FC női labdarúgócsapata simán megőrizte NB I-es tagságát

Meccskomment



Hódi Mihály, a Szent Mihály FC vezetőedzője:

- Nem forgott egy percig sem veszélyben a bentmaradásunk. Azt a célt, amit az év elején kitűztünk magunk elé, elértük. Gratulálok a csapatnak, hatalmas köszönet a segítőimnek és a vezetőknek.

Siker. Nyugodtan mondhatjuk, amit a Szent Mihály FC női labdarúgócsapata véghez vitt, az bizony siker. A Jet Sol liga NB I-ben elkerülte az egyenes kiesést – bár a bajnokságnak volt olyan szakasza, amikor többről is álmodhatott – , majd az osztályozón a Mol Vidi FC elleni kettős győzelemmel vívta ki a bent maradást.Már a makói meccs második félideje is azt bizonyította, ha a Hódi Mihály vezette együttes végrehajtja a megbeszélt taktikát, jobb a székesfehérvári alakulatnál. A 6-1-re megnyert első mérkőzés után a visszavágó a 23. percben eldőlt: ekkor 3-0-ra vezettek a szegediek. Az első gól volt a legfontosabb, és azt már az ötödik percben megszerezte a vezetést: egy bal oldali támadás után Boros adta be a labdát, amelyre Lipták érkezett, és félmagasan a kapuba belsőzött. A 20. és 23. percben ismét eredményes volt a vendégcsapat, amely ezek után már a mérkőzés végét várta – a magabiztos előny és a rekkenő hőség tudatában érthetően.A meccs egyik fontos eseménye volt a kihagyás után újra pályára lépő Zimányi Kovács Anikó szereplése, aki az 59. percben szállt be, majd a 74. percben megszerezte csapata negyedik találatát.A Szent Mihály FC női labdarúgóira három hetes pihenő vár, majd július 8-án elkezdik a felkészülést az NB I 2019-20-as idényére.Székesfehérvár, Mol Aréna, 50 néző. Vezette: Juhász Dávid (Kovács G., Gyürüsi).Mol Vidi FC: Kollár (Németh N., a szünetben) – Orgoványi, Trampler, Szabó B. I., Jánosi, Szabó B. II. (Gergics, a szünetben), Földvári, Császár (Kántor, 72.), Szehofner, Janus (Pécsi, a szünetben), Romanoczki. Vezetőedző: Gajdóczi Tibor.Szent Mihály: Skoric (Jankulár, 72.) – Miron, Temesváry (Sávai, a szünetben), Bartalis, Boros – Mici, Török, Görög – Lipták (Vass, 72.), Szil T. (Zimányi Kovács, 59.), Koprena. Vezetőedző: Hódi Mihály.Gólszerzők: Trampler (65.), ill. Lipták (5.), Bartalis (20.), Boros (23.), Zimányi Kovács (74.).Bentmaradt az NB I-ben: kettős győzelemmel, 10-2-vel a Szent Mihály FC.