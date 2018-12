Az NB I-ben folytatja: Csáki Zsófia, a KSZSE kézilabdázója Budaörsre szerződött

Előrelépés. Első osztályú klubhoz igazolt Csáki Zsófi. Fotó: KSZSE

– Nagy büszkeség a klubnak – mondta Forgó Zoltán, a Kézilabda Szeged SE elnöke.– Újabb tehetséges játékosunk folytatja a pályafutását a női kézilabda NB I-ben, Csáki Zsófit szerződtette a Budaörs gárdája.A 17 éves balátlövő 9 évesen kezdett el kézilabdázni. A KSZSE szivacskézilabda-csapatában Bálint Gabi edzőnél ismerkedett meg az alapokkal.– Először beállós voltam – kezdte a beszélgetést Csáki Zsófi. – Ott szerepeltem sokáig. A kézi előtt cselgáncsoztam, nagyon jó alapokat kaptam a Szatymazi SE-ben. Másfél évig űztem ezt a sportot. Talán ennek is köszönhetem, hogy a védekezésem talán erőteljesebb, mint a csapattársaknak.Zsófi költözik. A jövő héten Budaörsön kezdi meg az edzéseket, szakad el a szülőktől, testvérétől.– Nem vagyok izgulós típus, így nincs bennem félsz, inkább csak várakozás. Minden nagyon szép és jó Budaörsön. Már voltam náluk, ismerkedtem a csapattal, a körülményekkel. Minden szuper, és nagyon extra. A csapattársak nagyon kedvesek voltak, Hornyák Ági egyből felkarolt, sokat foglalkozott velem. Horváth Laurával lakom majd egy lakásban, furcsa lesz biztos anya, apa és a húgom nélkül, de nagyon nagy lehetőség előtt állok.A Gábor Dénes szakgimnázium tanulója a karácsonyi ünnepek után jelentkezik először edzésre.– Magántanuló leszek, bízom benne, hogy sikeresen össze tudom egyeztetni majd a sporttal. 14 évesen játszottam először a felnőttek között, akkor az NB I/B-ben mutatkoztam be. Tudom, hogy az NB I az egészen más kategória, itt sokkal több kell, de most nagy lehetőséget kaptam az élettől.Nem véletlen, hogy felfigyeltek a KSZSE játékosára, hiszen az idei szezonban 10 meccsen 81 gólt szerzett az NB II-ben. Megnéztük, hogy 2014 óta hány gólt dobott különböző bajnokságokban, a szám pedig elképesztő: 1295 találatot jegyzett. Egy biztos, hogy okosan választottak a szülők és a menedzser, Hollós Árpád csapatot, mert a Budaörs egy remek lépcsőfok, a keretben csak magyar játékosok szerepelnek, így Zsófi fejlődése töretlen lehet.